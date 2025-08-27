Interceptan y matan a motociclista en Catacamas, Olancho

La víctima fue identificada como Luis Antonio Sauceda, de 25 años, quien se dedicaba a labores agrícolas y era conocido en la zona con el alias de “Niquelado”.

Catacamas, Olancho.- Un joven motociclista fue interceptado y asesinado por varios hombres armados la noche del martes en el sector sur de la ciudad de Catacamas, Olancho.

Según relataron vecinos, el joven fue asesinado apenas 20 minutos después de salir de su vivienda. “Él se despidió de nosotros, pasó por donde estábamos y nos saludó. Era una persona tranquila, lo conocíamos desde güirro”, expresó uno de los testigos.

“Él era mi hijo, mi muchachito”, dijo entre lágrimas la madre de la víctima, mientras la abuela, también conmovida, agregó: “Yo lo tenía en mi casa”.

El ataque se produjo en una calle oscura de la zona que conecta las colonias Campo Cielo y Valderramos, cerca del centro educativo Clara Barton.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para iniciar las investigaciones y dar con los responsables. En el lugar se hallaron varios casquillos de arma de fuego.

Olancho es uno de los departamentos más violentos de Honduras. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea, entre el 1 de enero y el 16 de agosto de 2025 se han registrado alrededor de 140 homicidios en ese departamento.