Obrero muere soterrado al desplomarse un muro en Ocotepeque

Merlín Rafael Vásquez murió luego de que un muro de construcción cayera y lo dejara soterrado junto a sus dos primos, quienes lograron salir con vida

  • 26 de agosto de 2025 a las 19:17
Momento en el que el cuerpo de Merlín Rafael Vásquez fue sacado sin vida.

 Foto: Redes sociales

Ocotepeque, Honduras.- Un obrero murió soterrado en horas de la tarde de este martes -26 de agosto- luego de que se registrara un derrumbe en una construcción en su vivienda en el municipio de Belén Gualcho, departamento de Ocotepeque.

El cuerpo de la víctima, identificado como Merlín Rafael Vásquez, originario de la comunidad de El Tuyal, fue recuperado por otros obreros en el barrio El Petatillo.

Según el relato de los testigos, un muro perimetral de un proyecto de construcción que estaban realizando en su vivienda cayó sobre ellos. Vásquez y otros dos trabajadores, quienes presuntamente eran sus primos, quedaron soterrados.

Trabajadores intentaron sacar el cuerpo de los tres obreros.

Trabajadores intentaron sacar el cuerpo de los tres obreros.

 (Foto: Redes sociales )

Los vecinos, junto a otros trabajadores, intentaron auxiliarlos de inmediato, pero lamentablemente Vásquez ya no presentaba signos vitales cuando lograron rescatarlo.

Las dos víctimas lograron salir con vida y rápidamente fueron llevadas a un centro asistencial, donde se conoció que tenían heridas de gravedad.

La comunidad expresó su solidaridad con la familia doliente y pidió fortaleza ante esta pérdida.

