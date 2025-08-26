Residía en la Kennedy: identifican a mujer asesinada junto a un hombre en el Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- Como Gilma Yamilet Irías fue identificada la mujer encontrada asesinada la mañana del domingo a inmediaciones de la colonia Hato de Enmedio en la capital.

El cuerpo de la fémina fue descubierto a pocos metros del cadáver de un hombre en el lugar, donde los criminales habrían llegado a abandonar los cuerpos.