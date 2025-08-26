Residía en la Kennedy: identifican a mujer asesinada junto a un hombre en el Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- Como Gilma Yamilet Irías fue identificada la mujer encontrada asesinada la mañana del domingo a inmediaciones de la colonia Hato de Enmedio en la capital.
El cuerpo de la fémina fue descubierto a pocos metros del cadáver de un hombre en el lugar, donde los criminales habrían llegado a abandonar los cuerpos.
Ambos presentaban heridas de arma de fuego y quedaron tendidos en una calle de tierra, cerca de unas gradas y frente a una iglesia.
Irías residía en la colonia Kennedy, aledaña al sitio donde fue encontrado su cuerpo. Se conoció que la víctima laboraba en un bar de la zona y era originaria del departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.
En el caso de la otra persona encontrada muerta hasta el momento no ha sido identificada por Medicina Forense, por lo que se continúa con el proceso.