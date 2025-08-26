  1. Inicio
Residía en la Kennedy: identifican a mujer asesinada junto a un hombre en el Hato de Enmedio

La mujer residía en un sector de la colonia Kennedy, aledaño al lugar del hallazgo, y era originaria de El Paraíso. Se desconoce si tenía parentesco con la otra víctima

  • 26 de agosto de 2025 a las 14:19
La víctima era originaria del departamento de El Paraíso.

Foto cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Como Gilma Yamilet Irías fue identificada la mujer encontrada asesinada la mañana del domingo a inmediaciones de la colonia Hato de Enmedio en la capital.

El cuerpo de la fémina fue descubierto a pocos metros del cadáver de un hombre en el lugar, donde los criminales habrían llegado a abandonar los cuerpos.

El cuerpo de Gilma fue encontrado a pocos metros de unas gradas.

(Foto cortesía. )

Ambos presentaban heridas de arma de fuego y quedaron tendidos en una calle de tierra, cerca de unas gradas y frente a una iglesia.

Irías residía en la colonia Kennedy, aledaña al sitio donde fue encontrado su cuerpo. Se conoció que la víctima laboraba en un bar de la zona y era originaria del departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.

En el caso de la otra persona encontrada muerta hasta el momento no ha sido identificada por Medicina Forense, por lo que se continúa con el proceso.

El cuerpo de la mujer quedó a poca distancia del segundo cadáver encontrado en la escena.

(Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.)
Redacción web
