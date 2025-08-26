"No hizo el alto": así ocurrió el brutal choque en cuarta avenida de Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Un fuerte choque entre dos vehículos pick-up se registró la mañana de este martes -26 de agosto- luego de que uno de los automotores no hiciera el alto.

En el accidente no se reportó ninguna persona fallecida, pese al fuerte golpe.

El percance, que dejó importantes daños materiales en ambos vehículos, ocurrió en la cuarta avenida, a la altura de la 11 calle, de Comayagüela, cuando los automotores se encontraron en una intersección.

El accidente quedó captado por cámaras de seguridad, en donde se observa cómo el vehículo azul oscuro avanza a alta velocidad y sin detenerse cruza la avenida, mientras que el pick-up gris que circulaba en la avenida no logra evitarlo.