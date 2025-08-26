  1. Inicio
"No hizo el alto": así ocurrió el brutal choque en cuarta avenida de Comayagüela

El percance, que afortunadamente no dejó víctimas mortales, quedó captado por varias cámaras de seguridad ubicadas en la zona, donde no hay semáforo

  • 26 de agosto de 2025 a las 12:35

Comayagüela, Honduras.- Un fuerte choque entre dos vehículos pick-up se registró la mañana de este martes -26 de agosto- luego de que uno de los automotores no hiciera el alto.

En el accidente no se reportó ninguna persona fallecida, pese al fuerte golpe.

El percance, que dejó importantes daños materiales en ambos vehículos, ocurrió en la cuarta avenida, a la altura de la 11 calle, de Comayagüela, cuando los automotores se encontraron en una intersección.

El accidente quedó captado por cámaras de seguridad, en donde se observa cómo el vehículo azul oscuro avanza a alta velocidad y sin detenerse cruza la avenida, mientras que el pick-up gris que circulaba en la avenida no logra evitarlo.

Ambos automotores impactan y luego terminan estrellándose contra la entrada de un negocio de autorrepuestos.

En un segundo video, desde otro ángulo, se ve cómo el vehículo azul cierra el paso al otro conductor.

Ambos automotores quedaron con la parte delantera completamente destrozada.

Serán las autoridades quienes determinen quién cometió la imprudencia para poder deducir responsabilidad.

