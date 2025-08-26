Dos muertos en accidente en Copán; niña de 4 años es una de las víctimas

La menor fue identificada como Alejandra Chinchilla , mientras que la persona adulta respondía al nombre de Tania Castellanos , de 18 años, madre de dos niños que resultaron heridos en el hecho.

Copán, Honduras.- Dos personas muertas, entre ellas una niña de cuatro años, fue el saldo de un accidente de tránsito registrado en las últimas horas en El Corpus, La Unión, Copán , occidente de Honduras.

Los pequeños fueron trasladados al Hospital de Occidente; sin embargo, hasta el momento se desconoce su estado de salud. En el vehículo tipo pick-up accidentado viajaban cinco miembros de una misma familia.

El conductor del automotor, un hombre, sufrió únicamente lesiones leves, al igual que una mujer adulta —identificada como la suegra del conductor— que viajaba como copiloto.

Testigos relataron que, en el trayecto, la mujer habría pedido tomar el control del volante pese a estar apenas aprendiendo a conducir, lo que habría provocado el vuelco en la carretera. No obstante, este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades.

De acuerdo con César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), hasta la fecha Honduras registra en 2025 más de 12,000 accidentes de tránsito, con al menos 1,200 personas fallecidas.