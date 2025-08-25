Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años

La tarde de este lunes- 25 de agosto- se registró un hecho sangriento tras la muerte de Ariel Ríos, quien fue asesinado cuando se dirigía en su camioneta en el sector de Quebrada Seca, municipio de Choloma, Cortés. Aquí los detalles de lo ocurrido:
El hecho se registró a eso de las 3 de la tarde, cuando Ewin Ariel Hernández Ríos, de 37 años de edad, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.
Se conoce que al momento del ataque, Hernández Ríos se trasladaba junto a sus hijos, donde uno de ellos (de 2 años de edad) resultó herido.
El cuerpo del hombre quedó dentro del vehículo, mientras que el menor fue trasladado a un centro asistencial de San Pedro Sula.
Hasta el momento, se conoce que el estado de salud del menor es estable.
Autoridades policiales llegaron a acordonar la escena, donde se encontraron al menos 10 casquillos de bala.
Se desconoce el móvil del ataque, por lo que las autoridades investigan el caso.
Información preliminar indica que el occiso era prestamista y residía en Choloma, departamento de Cortés
"Qué pesar, amigo, Dios te tenga en su santa gloria"; "Lamentable el hecho, Dios bendiga a ese angelito y se salve"; "Es mejor ya no prestar nada, ahora no se puede confiar", son algunos de los comentarios.
Familiares y amigos piden que se haga justicia por su muerte y que se dé con el paradero de los responsables.