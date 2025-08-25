  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años

Dentro de su vehículo fue encontrado el cuerpo sin vida de Ariel Hernández Ríos, quien se conducía con su hijo de dos años, que resultó herido

  • 25 de agosto de 2025 a las 19:40
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
1 de 10

La tarde de este lunes- 25 de agosto- se registró un hecho sangriento tras la muerte de Ariel Ríos, quien fue asesinado cuando se dirigía en su camioneta en el sector de Quebrada Seca, municipio de Choloma, Cortés. Aquí los detalles de lo ocurrido:

Foto: Redes sociales
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
2 de 10

El hecho se registró a eso de las 3 de la tarde, cuando Ewin Ariel Hernández Ríos, de 37 años de edad, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.

Foto: Redes sociales
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
3 de 10

Se conoce que al momento del ataque, Hernández Ríos se trasladaba junto a sus hijos, donde uno de ellos (de 2 años de edad) resultó herido.

Foto: Redes sociales
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
4 de 10

El cuerpo del hombre quedó dentro del vehículo, mientras que el menor fue trasladado a un centro asistencial de San Pedro Sula.

Foto: Redes sociales
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
5 de 10

Hasta el momento, se conoce que el estado de salud del menor es estable.

 Foto: Redes sociales
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
6 de 10

Autoridades policiales llegaron a acordonar la escena, donde se encontraron al menos 10 casquillos de bala.

 Foto: Redes sociales
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
7 de 10

Se desconoce el móvil del ataque, por lo que las autoridades investigan el caso.

 Foto: Redes sociales
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
8 de 10

Información preliminar indica que el occiso era prestamista y residía en Choloma, departamento de Cortés

 Foto: Redes sociales
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
9 de 10

"Qué pesar, amigo, Dios te tenga en su santa gloria"; "Lamentable el hecho, Dios bendiga a ese angelito y se salve"; "Es mejor ya no prestar nada, ahora no se puede confiar", son algunos de los comentarios.

 Foto: Redes sociales
Ariel Ríos fue asesinado dentro de su carro en Cortés; viajaba con su hijo de 2 años
10 de 10

Familiares y amigos piden que se haga justicia por su muerte y que se dé con el paradero de los responsables.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos