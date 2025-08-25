Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo

La tarde de ayer domingo -24 de agosto- vecinos de la aldea San Isidro, Comayagua, reportaron un escándalo en su zona, donde dos "amigas" se estaban atacando con un puñal. Fidelina Portillo fue la única que resultó gravemente herida y murió. Aquí los detalles.
La joven Fidelina Portillo Hernández, de tan solo 19 años de edad, fue asesinada en la aldea San Isidro, municipio de Ajuterique, en el departamento de Comayagua, tras una pelea con una "amiga", quien es menor de edad.
Según las versiones, el problema se originó por unos audífonos que Fidelina le había prestado a ella. Ayer domingo, llegó a reclamarlos hasta su vivienda, pero todo resultó en un conflicto.
Vecinos relataron que, antes de la tragedia, se escucharon altercados y ofensas en medio de la discusión.
“¡Devolveme mis audífonos!”, “Hija de pu**” y “Ayúdenme, por favor", son algunos de los gritos que escucharon los vecinos.
De acuerdo con el reporte policial, Fidelina habría intentado arrebatar un celular y unos auriculares a su amiga utilizando un puñal, pero en medio del forcejeo, su amiga logró quitárselo y la apuñaló con el mismo.
Vecinos tuvieron que reportar a la policía lo que estaba pasando. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues Fidelina terminó gravemente herida y murió.
El cuerpo de la joven quedó tendido en el suelo, el cual presentaba varias heridas de puñal en su pecho.
Agentes de la Policía Nacional, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público llegaron a la escena para el levantamiento del cadáver y la captura de la sospechosa, quien fue detenida minutos después del crimen.
Familiares, amigos de Fidelina Portillo se encuentran consternados por su muerte, en especial porque deja a una niña pequeña. "Que Dios le dé consuelo a su familia, principalmente a su madre y a la niña que deja", manifestó Saraí Rivera, quien conocía a la víctima.