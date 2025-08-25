  1. Inicio
Con la intención de recuperar los audífonos que le había prestado a su amiga, una menor de edad, Fidelina Portillo perdió la vida tras ser herida con un puñal en Comayagua

  • 25 de agosto de 2025 a las 19:05
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
1 de 10

La tarde de ayer domingo -24 de agosto- vecinos de la aldea San Isidro, Comayagua, reportaron un escándalo en su zona, donde dos "amigas" se estaban atacando con un puñal. Fidelina Portillo fue la única que resultó gravemente herida y murió. Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
2 de 10

La joven Fidelina Portillo Hernández, de tan solo 19 años de edad, fue asesinada en la aldea San Isidro, municipio de Ajuterique, en el departamento de Comayagua, tras una pelea con una "amiga", quien es menor de edad.

 Foto: Redes sociales
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
3 de 10

Según las versiones, el problema se originó por unos audífonos que Fidelina le había prestado a ella. Ayer domingo, llegó a reclamarlos hasta su vivienda, pero todo resultó en un conflicto.

 Foto: Redes sociales
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
4 de 10

Vecinos relataron que, antes de la tragedia, se escucharon altercados y ofensas en medio de la discusión.

 Foto: Redes sociales
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
5 de 10

“¡Devolveme mis audífonos!”, “Hija de pu**” y “Ayúdenme, por favor", son algunos de los gritos que escucharon los vecinos.

Foto: Redes sociales
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
6 de 10

De acuerdo con el reporte policial, Fidelina habría intentado arrebatar un celular y unos auriculares a su amiga utilizando un puñal, pero en medio del forcejeo, su amiga logró quitárselo y la apuñaló con el mismo.

 Foto: Redes sociales
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
7 de 10

Vecinos tuvieron que reportar a la policía lo que estaba pasando. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues Fidelina terminó gravemente herida y murió.

 Foto: Redes sociales
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
8 de 10

El cuerpo de la joven quedó tendido en el suelo, el cual presentaba varias heridas de puñal en su pecho.

 Foto: Redes sociales
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
9 de 10

Agentes de la Policía Nacional, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público llegaron a la escena para el levantamiento del cadáver y la captura de la sospechosa, quien fue detenida minutos después del crimen.

 Foto: Redes sociales
Su amiga la mató por reclamarle lo que le prestó: crimen de Fidelina Portillo
10 de 10

Familiares, amigos de Fidelina Portillo se encuentran consternados por su muerte, en especial porque deja a una niña pequeña. "Que Dios le dé consuelo a su familia, principalmente a su madre y a la niña que deja", manifestó Saraí Rivera, quien conocía a la víctima.

 Foto: Redes sociales
