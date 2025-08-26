  1. Inicio
Amarró el cuerpo con piedras y lo lanzó al río: universitario mató a su amigo por robarle el carro

Darwin Antonio Bueso supuestamente fue asesinado por su amigo universitario en Chamelecón. Tras robarle el carro, lo estranguló y lo lanzó al río. Aquí los detalles de los hechos

  • 26 de agosto de 2025 a las 08:48
Un estudiante de 18 años habría planeado el crimen de Darwin Antonio Bueso, joven reportado como desaparecido y posteriormente encontrado en un río en el sector de Chamelecón, según informó la policía.

 Foto: Cortesía
El sospechoso es un joven de 18 años originario de Villanueva, Cortés. Las autoridades no detallaron su nombre, pero lo señalan como el autor intelectual y material del asesinato.

 Foto: Cortesía
De acuerdo con las investigaciones, al sospechoso le tomó más de un mes planear el robo del vehículo. ¿Cómo sucedieron los hechos?

 Foto: Cortesía
Darwin salió con su amigo hacia un balneario en Cofradía y, en el trayecto, recogieron a un tercer sujeto. Fue en ese momento cuando el plan se puso en marcha.

 Foto: Cortesía
Darwin Bueso fue obligado a entregar su camioneta Honda CR-V, pero al resistirse fue estrangulado. Posteriormente lanzaron su cuerpo sin vida al río, atado con piedras para que no flotara.

 Foto: Cortesía-referencia
La familia había alertado sobre su desaparición. Poco después, el vehículo fue hallado en la colonia Morales IV abandonado.

Foto: Cortesía
El cuerpo de la víctima fue lanzado a las aguas del río Chamelecón, a unos 300 metros del lugar donde se encontró el vehículo.

 Foto: Cortesía
El principal sospechoso era considerado uno de los amigos más cercanos de la víctima, y ahora es señalado como el autor intelectual y material del asesinato.

 Foto: Cortesía-referencia
De acuerdo con las indagaciones, por más de un mes se planificó el robo del vehículo, aunque se desconoce si en los planes estaba asesinarlo.

 Foto: Cortesía
La policía detalló que tienen detenidos a tres sospechosos del crimen. El vehículo era una camioneta Honda CR-V, año 2018, color negra, sin placas

 Foto: Cortesía-referencia
