Amarró el cuerpo con piedras y lo lanzó al río: universitario mató a su amigo por robarle el carro

Un estudiante de 18 años habría planeado el crimen de Darwin Antonio Bueso, joven reportado como desaparecido y posteriormente encontrado en un río en el sector de Chamelecón, según informó la policía.
El sospechoso es un joven de 18 años originario de Villanueva, Cortés. Las autoridades no detallaron su nombre, pero lo señalan como el autor intelectual y material del asesinato.
De acuerdo con las investigaciones, al sospechoso le tomó más de un mes planear el robo del vehículo. ¿Cómo sucedieron los hechos?
Darwin salió con su amigo hacia un balneario en Cofradía y, en el trayecto, recogieron a un tercer sujeto. Fue en ese momento cuando el plan se puso en marcha.
Darwin Bueso fue obligado a entregar su camioneta Honda CR-V, pero al resistirse fue estrangulado. Posteriormente lanzaron su cuerpo sin vida al río, atado con piedras para que no flotara.
La familia había alertado sobre su desaparición. Poco después, el vehículo fue hallado en la colonia Morales IV abandonado.
El cuerpo de la víctima fue lanzado a las aguas del río Chamelecón, a unos 300 metros del lugar donde se encontró el vehículo.
El principal sospechoso era considerado uno de los amigos más cercanos de la víctima, y ahora es señalado como el autor intelectual y material del asesinato.
De acuerdo con las indagaciones, por más de un mes se planificó el robo del vehículo, aunque se desconoce si en los planes estaba asesinarlo.
La policía detalló que tienen detenidos a tres sospechosos del crimen. El vehículo era una camioneta Honda CR-V, año 2018, color negra, sin placas