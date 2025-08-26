Lo invitó a un balneario y lo estranguló: crimen de Darwin Bueso, asesinado por su amigo en Chamelecón

Todo estaba fríamente planificado desde hace más de un mes, según la Policía Nacional. Aquí los detalles de cómo sus supuestos amigos organizaron el crimen de Darwin Bueso.
El detenido es un joven de 18 años que, según las investigaciones, planificó llevar con engaños a la víctima con el objetivo de robarle el vehículo.
La víctima fue encontrada en el río de Chamelecón, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras. Darwin Bueso Hernández se conducía en una camioneta CR-V negra, la cual fue encontrada abandonada a unos 300 metros de donde lanzaron el cuerpo.
El plan comenzó con la supuesta idea de visitar un balneario en Cofradía. Durante el trayecto, pasaron recogiendo a un tercer sujeto y, desde ese momento, inició la ejecución del crimen.
En el camino, Darwin Bueso fue obligado a entregar su camioneta, pero al resistirse fue estrangulado y posteriormente lanzado al río.
El cuerpo sin vida de Darwin Bueso fue arrojado al río Chamelecón, con piedras amarradas, para evitar que flotara y fuese encontrado.
Darwin Bueso Reyes fue hallado sin vida flotando en las aguas del río Chamelecón. Según las autoridades, fue estrangulado por dos hombres.
El carro que querían robar. Familiares de Darwin aseguraron que él era una persona tranquila y dedicada a sus estudios. Era originario de Puerto Cortés, pero se trasladó a San Pedro Sula para continuar su formación académica.
La familia de la víctima está a la espera de respuestas de las autoridades para conocer qué fue lo que realmente sucedió y si hay más personas involucradas en el crimen.
El hecho ha generado múltiples opiniones por la forma en que ocurrió el asesinato y por la traición de que el joven haya sido ultimado por sus supuestos amigos.