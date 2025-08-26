Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán

La tarde del lunes -25 de agosto- se registró un accidente tipo volcamiento en el sector de El Corpus, La Unión, Copán, donde perdió la vida de una niña de 4 años y una joven de 18 años. Aquí los detalles de lo ocurrido.
Información indica que el vehículo accidentado, tipo pick-up, viajaban cinco miembros de una misma familia. El conductor del automotor sufrió únicamente lesiones leves.
Se conoció que una mujer adulta identificada como la suegra del conductor, que viajaba en el asiento del copiloto, también presentó heridas leves.
De acuerdo con versiones de testigos, la suegra habría tomado el control del volante durante el trayecto, pese a estar apenas aprendiendo a conducir, lo que habría provocado que el vehículo se volcara en una curva peligrosa.
"La misma impericia, no tiene ningún tipo de documento que la acredite como persona para poder conducir. En tanto se va a remitir al Ministerio Público junto con el informe técnico, más todas las diligencias investigativas", precisó el comisionado general José Adonay Hernández, director Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Alejandra Chinchilla, una menor de tan solo cuatro años, y Tania Castellanos, de 18 años, murieron, mientras que los dos pequeños que resultaron heridos en el hecho.
Mary Lou, pareja del padre de Tania, reveló que la joven tenía planes de casarse. “Mi más sentido pésame, sobre todo para mi esposo; era su primera hija en su primer hogar”, dijo en la primera publicación.
"Tenía planes de casarse", dice el posteo compartido por Mary, junto a una foto de la joven (creada con inteligencia artificial) vestida de novia.
El hecho ha dejado consternados a sus familiares, quienes lamentan la pérdida de la joven y de la menor, quien se presume sería su sobrina.
De acuerdo con César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), hasta la fecha Honduras registra en 2025 más de 12,000 accidentes de tránsito, con al menos 1,200 personas fallecidas.