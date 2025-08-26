  1. Inicio
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán

Un accidente tipo volcamiento cobró la vida de Tania Castellanos y de Alejandra Chinchilla, una menor de tan solo 4 años, en La Unión, Copán

  26 de agosto de 2025 a las 14:34
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
1 de 10

La tarde del lunes -25 de agosto- se registró un accidente tipo volcamiento en el sector de El Corpus, La Unión, Copán, donde perdió la vida de una niña de 4 años y una joven de 18 años. Aquí los detalles de lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
2 de 10

Información indica que el vehículo accidentado, tipo pick-up, viajaban cinco miembros de una misma familia. El conductor del automotor sufrió únicamente lesiones leves.

 Foto: Redes sociales
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
3 de 10

Se conoció que una mujer adulta identificada como la suegra del conductor, que viajaba en el asiento del copiloto, también presentó heridas leves.

 Foto: Redes sociales
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
4 de 10

De acuerdo con versiones de testigos, la suegra habría tomado el control del volante durante el trayecto, pese a estar apenas aprendiendo a conducir, lo que habría provocado que el vehículo se volcara en una curva peligrosa.

 Foto: Redes sociales
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
5 de 10

"La misma impericia, no tiene ningún tipo de documento que la acredite como persona para poder conducir. En tanto se va a remitir al Ministerio Público junto con el informe técnico, más todas las diligencias investigativas", precisó el comisionado general José Adonay Hernández, director Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

 Foto: Redes sociales
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
6 de 10

Alejandra Chinchilla, una menor de tan solo cuatro años, y Tania Castellanos, de 18 años, murieron, mientras que los dos pequeños que resultaron heridos en el hecho.

 Foto: Redes sociales
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
7 de 10

Mary Lou, pareja del padre de Tania, reveló que la joven tenía planes de casarse. “Mi más sentido pésame, sobre todo para mi esposo; era su primera hija en su primer hogar”, dijo en la primera publicación.

 Foto: Redes sociales
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
8 de 10

"Tenía planes de casarse", dice el posteo compartido por Mary, junto a una foto de la joven (creada con inteligencia artificial) vestida de novia.

 Foto: Redes sociales
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
9 de 10

El hecho ha dejado consternados a sus familiares, quienes lamentan la pérdida de la joven y de la menor, quien se presume sería su sobrina.

 Foto: Redes sociales
Tenía planes de casarse: Tania, madre de dos niños, murió tras accidente en Copán
10 de 10

De acuerdo con César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), hasta la fecha Honduras registra en 2025 más de 12,000 accidentes de tránsito, con al menos 1,200 personas fallecidas.

 Foto: Redes sociales
