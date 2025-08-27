Madre entrega a su hijo tras ver video donde golpeaba a un adulto mayor en Roatán

La mujer, identificada únicamente como Francis, pidió disculpas por lo ocurrido y aseguró sentirse indignada por las acciones de su vástago. “Quiero expresar públicamente mis sinceras disculpas, estoy tan indignada como ustedes, porque como madre creo que he hecho uno de los trabajos más esforzados; he criado a mi hijo de la mejor manera posible, pero la juventud anda descarriada”, manifestó.

Roatán, Honduras.- Luego de que se viralizara un video en el que dos jóvenes pateaban a un adulto mayor en Roatán, Islas de la Bahía, una madre hondureña llamó a la Policía Nacional para entregar a su hijo, uno de los involucrados en el hecho.

Agregó que al ver a su hijo golpeando al señor sintió “un dolor en el alma, porque como adulta me dolió ver eso. Yo misma lo entregué a las autoridades; él va a estar preso por un buen tiempo, porque sus actos tienen consecuencias”.

Consternada, la mujer también pidió perdón a los familiares del señor agredido, a quienes dijo no conocer. “Pido disculpas por mi hijo, pido perdón por mi hijo”, reiteró.

En el video difundido en redes sociales se observa cómo dos jóvenes rodean a un hombre en la comunidad de Sandy Bay y posteriormente lo golpean en la cara y el cuerpo hasta hacerlo caer al suelo, tras lo cual huyen del lugar.

El hecho generó gran indignación en redes sociales, donde numerosos usuarios exigieron justicia. “Eso es no enseñarles valores y respeto a sus hijos. Pena debería darles a los padres de esos niños; ojalá puedan corregirlos ahora que están pequeños”, escribió una persona.

Decenas más pidieron a las autoridades capturar de inmediato a los responsables y someterlos a la justicia. Hasta ahora se desconoce si el segundo joven involucrado ya fue detenido.