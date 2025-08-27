Dos motociclistas pierden la vida en distintos accidentes de tránsito

Tegucigalpa, Honduras.- Dos motociclistas fallecieron la noche de ayer en distintos accidentes de tránsito registrados en el país. Uno perdió la vida en la carretera CA-5, a la altura de Siguatepeque, mientras que el segundo murió cuando era trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas. En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que el motociclista que murió en la CA-5 impacta contra una camioneta en una de las intersecciones, a la altura del kilómetro 115.

Según se aprecia en el material audiovisual, el hombre circulaba a exceso de velocidad y no logró controlar su motocicleta, por lo que chocó en la parte trasera del vehículo y cayó al pavimento, falleciendo de manera inmediata. Mientras tanto, en la carretera CA-13, a la altura de El Porvenir, Atlántida, otro motociclista sufrió un accidente al impactar contra un vehículo. El hombre resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula; sin embargo, murió antes de recibir atención médica. La víctima fue identificada como Edwin José Orellana, de 22 años. Su cuerpo fue retirado de la morgue del centro asistencial por sus familiares.

Estadísticas

De acuerdo con César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en lo que va de 2025 Honduras registra más de 12,000 accidentes de tránsito, con al menos 1,200 personas fallecidas.