Tras ser herido en su brazo muere hombre en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Honduras.- Un hombre de 55 años falleció en las últimas horas tras recibir una herida de arma blanca en el brazo. El hecho se registró en el municipio de Juticalpa, Olancho.

La víctima fue identificada como Daniel Edgardo Espinal, originario de Guaimaca, Francisco Morazán.

De acuerdo con la información preliminar, Espinal llegó herido a la estación de Bomberos de Juticalpa, desde donde fue trasladado de inmediato al Hospital General San Francisco. Sin embargo, minutos después perdió la vida.