Tras ser herido en su brazo muere hombre en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Honduras.- Un hombre de 55 años falleció en las últimas horas tras recibir una herida de arma blanca en el brazo. El hecho se registró en el municipio de Juticalpa, Olancho.
La víctima fue identificada como Daniel Edgardo Espinal, originario de Guaimaca, Francisco Morazán.
De acuerdo con la información preliminar, Espinal llegó herido a la estación de Bomberos de Juticalpa, desde donde fue trasladado de inmediato al Hospital General San Francisco. Sin embargo, minutos después perdió la vida.
Hasta el momento se desconoce quiénes lo habrían atacado. La lesión le provocó un shock hipovolémico que derivó en su muerte.
El cuerpo fue remitido a la morgue para la respectiva autopsia y posteriormente será entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura.
Olancho es uno de los departamentos más violentos de Honduras. Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea, entre el 1 de enero y el 16 de agosto de 2025 se han registrado alrededor de 140 homicidios en ese departamento.
Esta cifra representa cerca del 10% de las muertes violentas a nivel nacional. En el mismo periodo, Honduras contabiliza 1,438 crímenes, posicionando a los homicidios como la principal causa de muerte en el país.