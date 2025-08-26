Por un trago, hombre mata a su amigo en San Esteban, Olancho

San Esteban, Olancho.- Una pelea por un trago de licor terminó con la vida de un hombre en la aldea El Tunal, municipio de San Esteban, Olancho, zona nororiental de Honduras.
La víctima fue identificada como Daniel de Jesús Sevilla, de 45 años, quien murió tras recibir varios disparos por parte de su supuesto compañero de bebida.
De manera preliminar, se indicó que Sevilla inició una discusión con su victimario por un trago de alcohol. En medio de la riña, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar.
Tras cometer el crimen, el responsable huyó con rumbo desconocido. Hasta la mañana de este martes, la Policía Nacional no había informado sobre su captura.
El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue, donde se le practicará la autopsia para posteriormente ser entregado a sus familiares, quienes le darán cristiana sepultura.
Olancho es uno de los departamentos más violentos de Honduras. Según el Sistema Estadístico Policial en Línea, del 1 de enero al 16 de agosto de 2025 se han registrado unos 140 homicidios en ese sector.
Esto representa alrededor del 10% de las muertes violentas en todo el país, que en el mismo periodo ya contabiliza 1,438 crímenes, posicionando a los homicidios como la principal causa de muerte en Honduras.