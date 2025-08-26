Por un trago, hombre mata a su amigo en San Esteban, Olancho

San Esteban, Olancho.- Una pelea por un trago de licor terminó con la vida de un hombre en la aldea El Tunal, municipio de San Esteban, Olancho, zona nororiental de Honduras.

La víctima fue identificada como Daniel de Jesús Sevilla, de 45 años, quien murió tras recibir varios disparos por parte de su supuesto compañero de bebida.

De manera preliminar, se indicó que Sevilla inició una discusión con su victimario por un trago de alcohol. En medio de la riña, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar.