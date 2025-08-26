En enfrentamiento con la policía muere hombre en Olanchito, Yoro

Olanchito, Honduras.- Un hombre murió abatido la noche de ayer a manos de la Policía Nacional de Honduras. El hecho se registró en la colonia Ponce del municipio de Olanchito, Yoro. El fallecido fue identificado como Jesús Omar Chirinos Núñez, de 22 años, quien se enfrentó a las autoridades cuando estas intentaban capturarlo en su vivienda por el delito de robo en perjuicio de un testigo protegido. Según versiones no oficiales, al percatarse de la presencia policial, el hombre abrió fuego, por lo que los uniformados respondieron y lo dejaron gravemente herido. De inmediato fue trasladado al Hospital Aníbal Murillo Escobar, donde posteriormente murió.

El comisario López, jefe de la UMEP-17 de Olanchito, informó a los medios que Chirinos Núñez tenía una orden de captura por el delito de robo con fuerza; sin embargo, no brindó detalles sobre las circunstancias de su muerte. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan las indagaciones del caso para confirmar si hubo responsabilidad penal por parte de los uniformados que participaron en el operativo de captura. El cuerpo fue levantado en el hospital por personal de Medicina Forense y trasladado a la morgue regional, donde se le practicará la autopsia para luego entregar el cadáver a sus familiares. Este hecho ocurrió horas después de que un guardia de seguridad fuera brutalmente asesinado en la colonia Libertad Sur de Olanchito, a manos de varios hombres armados que llegaron a su lugar de trabajo con la intención de robarle su arma reglamentaria.