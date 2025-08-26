Universitario mató a su amigo para robarle su carro en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras.- Lo que parecía una amistad terminó en tragedia. El joven universitario Darwin Antonio Bueso Hernández fue asesinado presuntamente por uno de sus compañeros de estudios y supuesto amigo, un muchacho de 18 años que habría planificado el crimen con semanas de anticipación para apropiarse de su vehículo. El cuerpo de Bueso fue encontrado en el sector Chamelecón, luego de que familiares reportaran su desaparición. Según las primeras investigaciones, Darwin salió con su amigo hacia un balneario en Cofradía y, en el trayecto, recogieron a un tercer sujeto.

Fue entonces cuando el plan se puso en marcha: obligaron al joven a entregar su camioneta Honda CRV, pero al resistirse fue estrangulado. Posteriormente, su cuerpo fue amarrado con piedras y arrojado al río Chamelecón. Horas antes, la familia había alertado sobre su desaparición. Poco después, el vehículo fue hallado abandonado en la colonia Morales IV. Durante la inspección, uno de los sospechosos confesó su participación en el crimen y reveló dónde habían lanzado el cuerpo. El supuesto amigo de la víctima, originario de Villanueva, Cortés, es señalado como el autor intelectual y material del asesinato. De acuerdo con las indagaciones, llevaba al menos un mes planeando quedarse con el vehículo de Darwin.