Un derrumbe lo soterró mientras trabajaba: Merlín Vásquez murió y dos primos lograron sobrevivir

Como Merlín Rafael Vásquez fue identificada la persona que murió soterrada en Belén Gualcho, departamento de Ocotepeque.
Tras el accidente, personas que estaban en la zona actuaron rápidamente y lograron recuperar los cuerpos de las tres personas, pero solo dos de ellas con vida.
El hecho sucedió el pasado martes 26 de agosto en horas de la tarde. Este miércoles los familiares ya se encuentran velando el cuerpo de Merlín.
Merlín era un reconocido obrero de la zona, a quien sus vecinos recuerdan con mucho cariño por lo servicial que era.
Testigos relataron que el muro perimetral de un proyecto de construcción que realizaban en una vivienda se derrumbó sobre ellos. Aunque no se especificó la edad de la víctima, por su apariencia se estima que era un joven de aproximadamente 27 a 29 años.
Las imágenes, antes de que recuperaran los cuerpos, muestran a varias personas con palas tratando de remover la tierra para rescatarlos.
La víctima estaba trabajando junto a dos hombres más, quienes supuestamente eran sus primos. Ellos también quedaron soterrados, pero lograron salir con vida.
Los vecinos, junto a otros trabajadores, intentaron auxiliarlos de inmediato, pero lamentablemente Vásquez ya no presentaba signos vitales cuando lo rescataron.
Luego de recuperar los tres cuerpos, dos de las personas sí presentaban signos vitales, por lo que fueron trasladados rápidamente a un centro asistencial.