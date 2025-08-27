Piden 57 años de cárcel contra homicidas del periodista Edwin Andino y su padre

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 57 años de prisión solicitó la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) durante la audiencia de individualización de la pena contra los responsables del asesinato del periodista Edwin Josué Andino Canaca y su padre, Edwin Emilio Andino Amador.

Los implicados en el crimen son Alex Geovany Rodríguez Alvarado, Josué Daniel Moradel Moreno y los hermanos Cristian Josué y Óscar Ariel Girón Salmerón, acusados de asesinar al comunicador y a su progenitor.

Además, enfrentan cargos por allanamiento de domicilio agravado en perjuicio de ambas víctimas y por robo con violencia contra Edwin Josué Andino Canaca.

El doble crimen ocurrió el 10 de octubre de 2022, cuando hombres armados ingresaron por la fuerza a la vivienda de los Andino en Tegucigalpa, Honduras.