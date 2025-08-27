Piden 57 años de cárcel contra homicidas del periodista Edwin Andino y su padre

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 57 años de prisión solicitó la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) durante la audiencia de individualización de la pena contra los responsables del asesinato del periodista Edwin Josué Andino Canaca y su padre, Edwin Emilio Andino Amador.
Los implicados en el crimen son Alex Geovany Rodríguez Alvarado, Josué Daniel Moradel Moreno y los hermanos Cristian Josué y Óscar Ariel Girón Salmerón, acusados de asesinar al comunicador y a su progenitor.
Además, enfrentan cargos por allanamiento de domicilio agravado en perjuicio de ambas víctimas y por robo con violencia contra Edwin Josué Andino Canaca.
El doble crimen ocurrió el 10 de octubre de 2022, cuando hombres armados ingresaron por la fuerza a la vivienda de los Andino en Tegucigalpa, Honduras.
Edwin Josué, de 23 años, laboraba en el canal La Tribuna TV de la capital. Según las primeras investigaciones, fue atacado por sujetos que vestían uniformes policiales.
Horas antes, su padre había sido sacado de la vivienda por la misma banda. Posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida en la entrada de la colonia Rafael Leonardo Callejas, de Tegucigalpa.
La terna de jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia aún no ha fijado la hora ni la fecha para la audiencia de lectura de la sentencia.
Las investigaciones revelaron que entre las 5:00 y 5:30 de la mañana los cuatro procesados llegaron fuertemente armados —con fusiles AR-15, mini uzi, M-16, entre otros— a la colonia Villafranca, portando indumentaria policial, chalecos antibalas y pasamontañas.
Luego, ingresaron a la vivienda y sacaron por la fuerza a ambas víctimas. Aunque el periodista Edwin Josué Andino Canaca logró escapar, fue abatido a balazos a pocos metros del lugar.
Tras cometer el crimen, los procesados huyeron con dirección a la aldea La Cuesta, carretera a El Lolo, en Comayagüela, mientras personal forense realizaba el levantamiento de los cuerpos en distintos sectores.