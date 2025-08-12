A 45 años sentencian a hombre que asesinó a un padre y sus dos hijos en Copán

A 45 años fue sentenciado un hombre que asesinó a un padre y sus dos hijos en Copán en abril pasado. ¿Qué se sabe del caso que causó indignación en el departamento?
El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía Regional de Occidente logró sentencia condenatoria de 45 años de cárcel para Filadelfo García Sifontes por asesinar a tres hombres en Santa Rita, Copán.
El imputado aceptó haber cometido el delito con arma de fuego y machete, el pasado 12 de abril del año 2025 en perjuicio de Lucas Daniel Vásquez Ramírez, Lucas Mariano Vásquez y Milton Yovani Vásquez Ramírez.
Según investigaciones dirigidas por la Fiscalía de la Entrada, Copán, García Sifontes, en compañía de otros cómplices, atacó a las víctimas en un acto que fue precedido por amenazas previas a uno de los fallecidos.
La Fiscalía logró comprobar, mediante pruebas testificales, documentales y periciales, que el sospechoso había llegado a la aldea La Ramada fuertemente armado, ocultándose en el monte antes de disparar contra los tres hombres.
El imputado optó por un procedimiento abreviado para agilizar el proceso judicial, en el cual se le dictaron 15 años de prisión por cada uno de los delitos de asesinato, sumando un total de 45 años de cárcel.
García Sifontes deberá cumplir su condena en el Centro Penal de Santa Rosa de Copán.
El hecho se registró en el caserío La Ramada, aldea Mirasol, municipio de Santa Rita, departamento de Copán.
Las víctimas eran originarios de Copán Ruinas y residentes de La Ramada. Lucas Mariano y su hijo mayor trabajaban como jornaleros, según confirmó un informe preliminar.
De acuerdo con el testimonio de testigos, alrededor de las 6:45 de la tarde del sábado, hombres armados interceptaron a la familia cuando regresaban a su vivienda.