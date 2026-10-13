Asesinan a mujer a punta de balazos en Bonito Oriental, Colón

Trujillo, Honduras.- Una mujer fue acribillada de varios balazos entre la tarde y noche del lunes 12 de octubre en el municipio de Bonito Oriental del departamento de Colón. La víctima fue identificada como Brenda Mercedes Deras Rodríguez, de 46 años de edad, originaria de Santa Rosa de Copán y residente de la aldea El Tarral, misma donde ocurrió el hecho violento. De acuerdo al medio local Informativo de Colón, fueron varios los disparos que quedaron plasmados en el cuerpo de la ciudadana.

Los restos de Deras fueron ingresados a la morgue móvil del municipio de Tocoa, donde le realizaron la respectiva autopsia para posteriormente entregar el cuerpo de Deras a sus familiares. De momento, se desconocen las causas del crimen. Hasta el pasado 9 de octubre, en Colón se registraban 24 muertes violentas de mujeres de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad. Con el deceso de Brenda Deras, ya son 25 las mujeres a las que les quitaron la vida violentamente en este departamento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De estas 25 muertes, 10 ocurrieron en Trujillo, seis en Tocoa, tres en Sabá, dos en Sonaguera, dos en Bonito Oriental, y una muerte en Iriona y Santa Rosa de Aguán, respectivamente.