Asesinan a mujer a punta de balazos en Bonito Oriental, Colón

Trujillo, Honduras.- Una mujer fue acribillada de varios balazos entre la tarde y noche del lunes 12 de octubre en el municipio de Bonito Oriental del departamento de Colón.
La víctima fue identificada como Brenda Mercedes Deras Rodríguez, de 46 años de edad, originaria de Santa Rosa de Copán y residente de la aldea El Tarral, misma donde ocurrió el hecho violento.
De acuerdo al medio local Informativo de Colón, fueron varios los disparos que quedaron plasmados en el cuerpo de la ciudadana.
Los restos de Deras fueron ingresados a la morgue móvil del municipio de Tocoa, donde le realizaron la respectiva autopsia para posteriormente entregar el cuerpo de Deras a sus familiares. De momento, se desconocen las causas del crimen.
Hasta el pasado 9 de octubre, en Colón se registraban 24 muertes violentas de mujeres de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad. Con el deceso de Brenda Deras, ya son 25 las mujeres a las que les quitaron la vida violentamente en este departamento.
De estas 25 muertes, 10 ocurrieron en Trujillo, seis en Tocoa, tres en Sabá, dos en Sonaguera, dos en Bonito Oriental, y una muerte en Iriona y Santa Rosa de Aguán, respectivamente.
A nivel nacional, hasta el 9 de octubre se contabilizaban 213 homicidios contra mujeres. Esta cifra está a punto de alcanzar las muertes reportadas en 2025, año que finalizó con 265 víctimas mortales.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) informó el pasado 28 de septiembre que entre 2016 y 2025 se contabilizaron 3,733 muertes violentas contra mujeres y femicidios en Honduras. De estas víctimas, el 60% tenían edades entre los 16 y 35 años.
El informe del OV-UNAH también reveló que San Pedro Sula y el Distrito Central figuran entre los municipios con mayor incidencia, seguidos por Choloma, Juticalpa y Catacamas