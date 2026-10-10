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Asesinan a septuagenaria en El Paraíso

El hecho violento ocurrió la noche del viernes en la comunidad de Las Casitas. La víctima fue identificada como Concepción del Carmen Salinas Alemán

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 10:20
Asesinan a septuagenaria en El Paraíso

Imagen en vida de Concepción del Carmen Salinas Alemán y al lado la escena del crimen.

 Foto: EL HERALDO

El Paraíso, Honduras.- Las autoridades investigan el crimen contra una mujer de 72 años, que fue perpetrado por personas desconocidas en la comunidad de Las Casitas, en el municipio de El Paraíso, departamento del mismo nombre, en el oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Concepción del Carmen Salinas Alemán, quien habría sido atacada, presuntamente a machetazos, durante la noche del viernes 9 de octubre, según la información preliminar sobre el hecho.

De acuerdo con los datos disponibles, los responsables serían personas desconocidas que, tras cometer la agresión, se dieron a la fuga. Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de los sospechosos ni las circunstancias que habrían motivado el ataque.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades asignadas al sector de El Paraíso, que buscan esclarecer los hechos y determinar quiénes estarían detrás de la agresión contra la adulta mayor.

Según el relato de testigos, en la escena donde ocurrió el hecho fue encontrado el teléfono celular de Concepción del Carmen Salinas Alemán.

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Este elemento podría ser considerado dentro de las diligencias investigativas para reconstruir lo sucedido. Sin embargo, hasta ahora no se han proporcionado detalles sobre otros indicios encontrados en el lugar ni sobre posibles personas que hayan presenciado directamente la agresión.

Las autoridades deberán establecer si el ataque estuvo relacionado con algún conflicto previo, un intento de robo u otra circunstancia. Por el momento, ninguna hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

La mujer fue ingresada durante las primeras horas de la madrugada de este sábado 10 de octubre a la morgue del Ministerio Público ubicada en Tegucigalpa, la capital del país, donde permanecía a la espera de ser retirada por sus familiares.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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