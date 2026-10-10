Asesinan a septuagenaria en El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Las autoridades investigan el crimen contra una mujer de 72 años, que fue perpetrado por personas desconocidas en la comunidad de Las Casitas, en el municipio de El Paraíso, departamento del mismo nombre, en el oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Concepción del Carmen Salinas Alemán, quien habría sido atacada, presuntamente a machetazos, durante la noche del viernes 9 de octubre, según la información preliminar sobre el hecho.

De acuerdo con los datos disponibles, los responsables serían personas desconocidas que, tras cometer la agresión, se dieron a la fuga. Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de los sospechosos ni las circunstancias que habrían motivado el ataque.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades asignadas al sector de El Paraíso, que buscan esclarecer los hechos y determinar quiénes estarían detrás de la agresión contra la adulta mayor.

Según el relato de testigos, en la escena donde ocurrió el hecho fue encontrado el teléfono celular de Concepción del Carmen Salinas Alemán.