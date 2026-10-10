Embolsado encuentran cuerpo en solar baldío en la colonia Miramontes de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-Dentro de bolsas plásticas fue encontrado el cuerpo de un hombre en un solar baldío ubicado en la colonia Miramontes de la capital de Honduras.
El cuerpo no fue identificado por las autoridades en el lugar del hallazgo debido a que no le encontraron documentos personales.
Informes preliminares establecen que, en horas de la madrugada de este sábado, un vehículo se estacionó en la orilla de la calle y personas desconocidas lanzaron el cuerpo embolsado al predio que está cubierto de maleza.
Ciudadanos que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911 (SNE-911) y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de la escena del crimen.
Los uniformados acordonaron la escena para recolectar evidencias relacionadas al hecho criminal.
Mientras que personal de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reconocieron y levantaron el cuerpo para trasladarlo a la morgue donde se le hará la autopsia.
Será a través de análisis de huellas dactilares y otros exámenes de laboratorio que se va a determinar la identidad de la víctima.
Un equipo de agentes de la DPI también inició las averiguaciones orientadas a establecer las causas y responsables de haber cometido hecho criminal para identificarlos y poderlos capturar para que se les acuse por el delito.