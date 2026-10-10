Embolsado encuentran cuerpo en solar baldío en la colonia Miramontes de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-Dentro de bolsas plásticas fue encontrado el cuerpo de un hombre en un solar baldío ubicado en la colonia Miramontes de la capital de Honduras.

El cuerpo no fue identificado por las autoridades en el lugar del hallazgo debido a que no le encontraron documentos personales.

Informes preliminares establecen que, en horas de la madrugada de este sábado, un vehículo se estacionó en la orilla de la calle y personas desconocidas lanzaron el cuerpo embolsado al predio que está cubierto de maleza.