Cae hombre sospechoso de cometer asesinato en ​aldea de El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre de 37 años, por suponerlo responsable de cometer el delito de asesinato.
El detenido es originario del municipio de San Lucas, El Paraíso.
La acción policial la ejecutaron los uniformados en la la colonia Villa Vieja, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, en cumplimiento de una orden de captura pendiente emitida el 8 de febrero de 2017 por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso.
De acuerdo con los antecedentes investigativos, el hecho criminal ocurrió en la aldea Los Quebrachos, municipio de San Lucas, El Paraíso, donde la víctima, identificada como Santos Dionisio Núñez Núñez, perdió la vida de manera violenta tras ser atacada con arma de fuego.
Según las hipótesis de los equipos de investigación, el detenido habría participado en el crimen luego de que la víctima supuestamente lo sorprendiera, junto a otras personas, sustrayendo maíz de cultivos en la zona.
Los sospechosos supuestamente habrían temido que el hombre denunciara las actividades ilícitas y, aprovecharon una ocasión en que Santos Dionisio Núñez se encontraba en la iglesia y lo esperaron en su vivienda, donde le quitaron la vida a disparos en diferentes partes del cuerpo.
Los agentes dieron a conocer que los equipos de búsqueda y localización de la DPI iniciaron las averiguaciones para determinar el lugar en el que se encontraba el sospechoso de cometer el ilícito.
Pasaron más de diez años que el sospechoso anduvo prófugo de la justicia, pero fue ubicado por los uniformados quienes le dieron detención.
El informe policial establece que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.