Cae hombre sospechoso de cometer asesinato en ​aldea de El Paraíso

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un hombre de 37 años, por suponerlo responsable de cometer el delito de asesinato. El detenido es originario del municipio de San Lucas, El Paraíso. La acción policial la ejecutaron los uniformados en la la colonia Villa Vieja, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, en cumplimiento de una orden de captura pendiente emitida el 8 de febrero de 2017 por el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso.

De acuerdo con los antecedentes investigativos, el hecho criminal ocurrió en la aldea Los Quebrachos, municipio de San Lucas, El Paraíso, donde la víctima, identificada como Santos Dionisio Núñez Núñez, perdió la vida de manera violenta tras ser atacada con arma de fuego. Según las hipótesis de los equipos de investigación, el detenido habría participado en el crimen luego de que la víctima supuestamente lo sorprendiera, junto a otras personas, sustrayendo maíz de cultivos en la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse