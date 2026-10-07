Capturan a hombre acusado de violar a una menor de 15 años en Valle

Tegucigalpa, Honduras.-En cumplimiento a una orden de captura, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a un hombre por suponerlo responsable de cometer el delito de violación en contra de una menor de 15 años. La acción la ejecutaron los agentes policiales después de realizar labores de investigación y seguimiento en la aldea Agua Fría del municipio de Nacaome, Valle, en atención a una orden judicial emitida el 11 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle.

El informe policial establece que la denuncia fue interpuesta por la madre de la menor tras percatarse de su estado de gestación, producto del abuso sexual. Según el expediente investigativo, los hechos se remontan al 22 de febrero de 2022, fecha en que la madre de la menor acudió a las oficinas de la DPI para interponer la denuncia correspondiente. Lo anterior ocurrió luego de observar cambios en la salud de su hija y confirmarse mediante pruebas de gestación que la menor se encontraba embarazada a consecuencia del abuso sexual cometido por el sospechoso que fue capturado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse