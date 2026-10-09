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Fue lanzado a una alcantarilla: Jack Isaí López, encontrado muerto en San José de la Vega

El Cuerpo de Bomberos tuvo que recuperar el cuerpo del joven que fue encontrado muerto y con heridas en su abdomen en la colonia de Tegucigalpa

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 13:19
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Las autoridades identificaron al joven encontrado muerto en una cloaca en la colonia San José de la Vega en Tegucigalpa. Fue el Cuerpo de Bomberos quien tuvo que sacar al joven del lugar. Esto se sabe.

 Foto: El Heraldo
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Al mediodía de este día, una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida en una cloaca de la residencial San José de la Vega en Tegucigalpa.

 Foto: Estalín Irías - El Heraldo
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Según reportes preliminares, el hombre habría perdido la vida de forma violenta la noche del 8 de octubre en dicha colonia y fue lanzado al pozo de aguas negras.

 Foto: Estalín Irías - El Heraldo
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El cuerpo fue encontrado por los guardias de la residencial San José de la Vega en una cloaca que está al lado del río San José.

 Foto: Cortesía redes Bomberos
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La persona fallecida responde al nombre de Jack Isaí López Castro, de 23 años, originario del Distrito Central en Francisco Morazán.

 Foto: Cortesía
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"Recuperación de cuerpo: De manera exitosa se logró la extracción de un cuerpo que correspondía al nombre de Jack Isai Lopez Castro, de 23 años, quien se encontraba sin vida en el interior de una alcantarilla en la residencial La Vega de Tegucigalpa, a cercanías del río", informaron los bomberos.

 Foto: Cortesía redes Bomberos
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El joven fue lanzado a esta fosa de aproximadamente seis metros de hondo; él estaba cubierto de heces y otros desperdicios.

 Foto: Cortesía redes Bomberos
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Miembros del Cuerpo de Bomberos tuvieron que ingresar con lazos y una camilla para poder sacar al joven, quien luego fue entregado a Medicina Forense.

Foto: Cortesía redes Bomberos
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La Policía Nacional revisará si hay cámaras en el lugar y de inmediato comenzará con las investigaciones para dar con los hechores.

 Foto: Cortesía redes Bomberos
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De momento, lo único que se sabe es que el joven tenía heridas en su abdomen y fue lanzado a esta alcantarilla en la residencial San José de la Vega de la capital.

 Foto: Cortesía redes Bomberos
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