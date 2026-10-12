Quedó en video: así fueron las últimas horas de Sebastián, menor ahogado en Marcovia

Un video captó los últimos momentos de Anyelo Sebastián Castro, menor de edad ahogado en el ocaso de la Semana Morazánica y que estuvo desaparecido por varias horas. El niño fue captado muy alegre antes de llegar a la playa.
El cuerpo sin vida de Sebastián Castro, de 13 años, fue encontrado la madrugada de este lunes 12 de octubre, tras unas 15 horas de haber sido arrastrado por el mar en El Edén, en el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca.
De acuerdo con el relato de su padre, Sebastián se había adentrado en el mar junto a otros tres menores el pasado domingo 11 de octubre, en un viaje durante el cierre de la Semana Morazánica.
Desafortunadamente, el fuerte oleaje superó al grupo que intentaba mantenerse a flote. Al notar la emergencia, lancheros de la zona se volcaron a ayudar, logrando rescatar a tres de los cuatro adolescentes con vida.
En cambio, Sebastián fue arrastrado por la corriente mientras su padre gritaba desconsolado. Pasadas las 12:50 de la madrugada de este lunes, los cuerpos de rescate localizaron los restos del menor, según reportaron medios locales de la zona.
Sebastián era originario de Francisco Morazán y residía en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa. Había viajado junto a sus padres y amigos con la idea de pasar un momento agradable.
En redes sociales se comenzó a viralizar un video cuando el menor de edad y más personas se trasladaban hacia la playa de El Edén en Marcovia. En el video se observa al menor cantando.
Anyelo Sebastián aparece en este video (derecha) junto a un amigo. En el video se escucha que todas las personas van cantando con alegría, incluido el niño.
El menor de edad es grabado mientras habla con su amigo y más personas aparecen en el video. Al final, la excursión terminó con luto por lo sucedido.
Al niño se le aprecia en el video muy tranquilo, platicando con su amigo y cantando. Finalmente regresó a Tegucigalpa sin vida y con un gran dolor por parte de sus padres.