Un pick-up las embistió en la CA-5: madre e hija mueren en la carretera de Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- Una madre y su pequeña hija, de tres años, murieron atropelladas por un pick-up negro en la carretera CA-5, a la altura de El Porvenir, en el departamento de Comayagua.

La mujer fue identificada como Roxana Paola Cortés, quien regresaba junto a su hija cuando un vehículo tipo pick-up, color negro, las embistió.

De acuerdo con la información preliminar, ambas regresaban de realizar algunas compras cuando ocurrió la tragedia.