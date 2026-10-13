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Un pick-up las embistió en la CA-5: madre e hija mueren en la carretera de Comayagua

Una madre y su hija de tres años perdieron la vida tras ser atropelladas por un pick-up negro en la carretera CA-5, a la altura de El Porvenir, Comayagua

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 07:21
Un pick-up las embistió en la CA-5: madre e hija mueren en la carretera de Comayagua

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de una madre y su hija de tres años en El Porvenir, Comayagua.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una madre y su pequeña hija, de tres años, murieron atropelladas por un pick-up negro en la carretera CA-5, a la altura de El Porvenir, en el departamento de Comayagua.

La mujer fue identificada como Roxana Paola Cortés, quien regresaba junto a su hija cuando un vehículo tipo pick-up, color negro, las embistió.

De acuerdo con la información preliminar, ambas regresaban de realizar algunas compras cuando ocurrió la tragedia.

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El fuerte impacto provocó la muerte de ambas. Sus cuerpos quedaron tendidos sobre el pavimento.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.

 (Foto: Cortesía )

Fueron personas que transitaban por el lugar quienes alertaron a las autoridades sobre el accidente.

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Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias del hecho, así como deducir las responsabilidades que correspondan.

El accidente ocurrió la noche del lunes 12 de octubre.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió exactamente el accidente. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que el vehículo atropelló a la madre y a su hija.

Imágenes del lugar muestran que el vehículo quedó fuera de la calzada, mientras que las víctimas quedaron tendidas sobre el pavimento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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