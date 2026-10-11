SIT busca asumir el Canal Seco y dejar de pagar $10 millones anuales a Covi

Edgardo Menéndez, presidente de la Asociación de Transportistas de Petróleo del Norte (Atrapeno), declaró que el equipo en ruta hacia El Salvador se desvía en Comayagua, igual los que se dirigen a Nicaragua o hacia Choluteca y otras zonas del sur de Honduras.El dirigente del transporte expresó que “no es mucho el tráfico que va para esas zona, pero sí sirve la carretera, bastante sirve de ida y vuelta, porque toda esa gente que viene del lado del sur para la costa norte, por ahí transita, es una gran inversión”.