Sin dar mantenimiento, Covi reclama L 1,000 millones al gobierno por Canal Seco

Al consultarle si es obligación del concesionario asumir la administración y el mantenimiento de esa arteria vial, Pineda expresó que sí, “pero ellos no quieren, ellos lo que aducen es que hace falta ciertas cosas y después cuando volvemos —otra vez— dicen que hacen falta ciertas cosas”.“Entonces estamos con ese vaivén, pero la verdad es que no lo quieren”, insistió el entonces funcionario, mientras que el Estado se ve obligado a pagar el canon a la concesionaria, es decir, los ingresos que dejan de percibir por no cobrar peaje en esta vía.