Octavio Pineda niega planillas fantasmas en la SIT: "Lo desmiento completamente"

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, desmintió este miércoles -11 de febrero- las acusaciones sobre la existencia de planillas fantasmas durante su administración. “Lo desmiento completamente, eso no existe”, afirmó Pineda al referirse a los señalamientos hechos por el actual ministro Aníbal Erhler, quien denunció que en la gestión anterior había ciudadanos venezolanos y cubanos cobrando dentro de una planilla fantasma, sin cumplir funciones laborales. Pineda defendió su gestión y aseguró que su equipo se enfocó en el trabajo territorial desde el inicio. “Nosotros nos dedicamos a trabajar, desde el día número uno, nos dedicamos a visitar Honduras, visitar los distintos municipios, departamentos y a saber la realidad".

"No me fijé yo, Octavio, nunca tuve a bien o a mal revisar lo que había hecho el gobierno anterior", expresó. El exfuncionario sostuvo que, lejos de incrementar personal, durante su período se redujo la planilla. "Nos duele, sobre todo porque nosotros no tuvimos planillas fantasmas, había más de 4,000 empleados en la SIT y nosotros pasamos a 1,392 empleados". Sobre las supuestas planillas irregulares, insistió en que: "eso no existe, hay consultorías, hay gente que trabajaba en la Secretaría, pero que estaba en diferentes departamentos del país, yo más bien tiro la pelota al otro lado y digo que entonces digan quiénes son los de las tales planillas fantasmas". En relación con la denuncia de contratación de extranjeros, Pineda también lo rechazó. "En el segundo punto, que era gente de otros países, yo también lo desmiento, porque nosotros bajo la regulación de Servicio Civil, no podemos contratar gente que no tenga la competencia", aseguró.