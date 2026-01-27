  1. Inicio
Entre lágrimas, así se despidió Octavio Pineda de su cargo como ministro de la SIT

Con lágrimas en el rostro y rodeado del personal de la institución, Octavio Pineda se despidió de la SIT tras finalizar su gestión en el gobierno de Xiomara Castro

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 06:09
El último día de Octavio Pineda como ministro de la SIT estuvo lleno de sentimientos encontrados.

 Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Con un par de lágrimas en su rostro, Octavio Pineda fue captado en su último día como ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El pasado 26 de enero fue el último día en que Pineda fungió como titular de esta institución, previo a la toma de posesión de Nasry Asfura como presidente de Honduras, prevista para este 27 de enero en el Congreso Nacional.

Octavio Pineda fue elegido como el mejor funcionario de 2025 en la encuesta de EL HERALDO

El ahora exfuncionario fue visto minutos antes de brindar unas palabras, mientras varios empleados de la SIT lo rodeaban.

Pineda tomó el micrófono, observó a las personas presentes y posteriormente inclinó el rostro; sus mejillas se tornaron rojas y empezó a llorar.

En ese momento, los asistentes iniciaron un aplauso y posteriormente se observó a otra persona entregarle una servilleta, con la que secó sus lágrimas.

Ministro Octavio Pineda y empresario Lenir Pérez se acusan de corrupción en "zipizape" de redes

Octavio Pineda fue uno de los ministros del gobierno de Xiomara Castro que se ganó el cariño de los empleados y de diversos sectores de la población. Incluso fue elegido como el mejor funcionario de 2025 en la encuesta de EL HERALDO

En sus últimos días al frente de la institución, envió un mensaje a quien asumirá la titularidad de la Secretaría, aconsejándole actuar con paciencia y humildad, y poniéndose a disposición para cualquier consulta.

