Entre lágrimas, así se despidió Octavio Pineda de su cargo como ministro de la SIT

Tegucigalpa, Honduras.- Con un par de lágrimas en su rostro, Octavio Pineda fue captado en su último día como ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). El pasado 26 de enero fue el último día en que Pineda fungió como titular de esta institución, previo a la toma de posesión de Nasry Asfura como presidente de Honduras, prevista para este 27 de enero en el Congreso Nacional.

El ahora exfuncionario fue visto minutos antes de brindar unas palabras, mientras varios empleados de la SIT lo rodeaban. Pineda tomó el micrófono, observó a las personas presentes y posteriormente inclinó el rostro; sus mejillas se tornaron rojas y empezó a llorar. En ese momento, los asistentes iniciaron un aplauso y posteriormente se observó a otra persona entregarle una servilleta, con la que secó sus lágrimas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.