  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 11:13
Línea de tiempo: los gobiernos de Honduras en la era democrática

Han transcurrido 44 años en los que Honduras ha celebrado elecciones de forma ininterrumpida, incluso en medio de la inestabilidad política.

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el retorno al sistema democrático, hace 44 años, Honduras ha celebrado 12 elecciones que han derivado en igual número de administraciones, con 11 presidentes diferentes —incluido un mandatario que no finalizó su período y un gobernante que ejerció dos mandatos—.

El siglo XX estuvo caracterizado por constantes golpes de Estado, derrocamientos y administraciones dirigidas por juntas militares, evidenciando que la inestabilidad política no es un fenómeno reciente.

De las 11 elecciones celebradas desde 1981, solo tres partidos han logrado llegar al poder: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN), siendo este último el ganador de los comicios presidenciales de 2025 con su candidato Nasry Asfura.

A continuación, EL HERALDO Plus le presenta una recopilación de los presidentes hondureños desde 1982 hasta 2026, con la llegada de Asfura.

