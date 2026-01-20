Línea de tiempo: los gobiernos de Honduras en la era democrática

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Desde el retorno al sistema democrático, hace 44 años, Honduras ha celebrado <b>12 elecciones</b> que han derivado en igual número de administraciones, con 11 presidentes diferentes —incluido un mandatario que no finalizó su período y un gobernante que ejerció dos mandatos—.El siglo XX estuvo caracterizado por constantes golpes de Estado, derrocamientos y administraciones dirigidas por juntas militares, evidenciando que la inestabilidad política no es un fenómeno reciente.