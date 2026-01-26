  1. Inicio
Nuevo gobierno abre su cuenta en X a horas de la toma de posesión de Nasry Asfura

Luego de que el gobierno de Xiomara Castro anunciara que mantendrá sus redes como archivo histórico, el nuevo gobierno creó sus propios perfiles digitales a horas de asumir el poder

A pocas horas de la toma de posesión presidencial y tras la negativa del gobierno saliente de entregar las redes sociales institucionales, la administración de Nasry Asfura abrió sus cuentas oficiales en X.

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de la toma de posesión, el nuevo gobierno presidido por Nasry Asfura, que asumirá el cargo este 27 de enero, ya cuenta con cuentas oficiales en la red social X.

“Presidencia de Honduras” es el nombre de la nueva cuenta en X, la cual se describe como el perfil oficial del gobierno del presidente Nasry Asfura.

La cuenta fue creada tan solo horas antes de la toma de posesión de Asfura en el Congreso Nacional, programada para las 9:00 de la mañana.

Gobierno de Xiomara Castro no entregará cuentas oficiales de redes a Nasry Asfura

Esto ocurre luego de que el gobierno de Xiomara Castro informara que no entregará las redes sociales institucionales a la administración entrante de Nasry Asfura.

Ante esta decisión, el equipo de prensa del nuevo mandatario creó nuevas cuentas oficiales, luego del anuncio de que no se otorgará acceso a las páginas denominadas “Gobierno de Honduras”.

Según lo publicado por la administración saliente, dichas cuentas quedarán inactivas y servirán como archivo histórico del gobierno de Xiomara Castro.

“Aviso institucional de la Presidencia de la República de Honduras: a partir del 27 de enero de 2026, esta cuenta pasa a estado de archivo y se conserva como registro digital e histórico del Gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro (2022–2026)”, señala el mensaje publicado.

¿Qué significa la bandera blanca junto a la de Honduras en la parte frontal del Congreso?

La cuenta en X del nuevo gobierno, a pocos minutos de su apertura, está a punto de superar los mil seguidores y se espera que en las próximas horas comience a actualizarse con información relacionada con la toma de posesión presidencial.

