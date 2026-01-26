Nuevo gobierno abre su cuenta en X a horas de la toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de la toma de posesión, el nuevo gobierno presidido por Nasry Asfura, que asumirá el cargo este 27 de enero, ya cuenta con cuentas oficiales en la red social X.

“Presidencia de Honduras” es el nombre de la nueva cuenta en X, la cual se describe como el perfil oficial del gobierno del presidente Nasry Asfura.

La cuenta fue creada tan solo horas antes de la toma de posesión de Asfura en el Congreso Nacional, programada para las 9:00 de la mañana.