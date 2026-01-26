¿Qué significa la bandera blanca junto a la de Honduras en la parte frontal del Congreso Nacional de Honduras? Llamó mucho la atención esta bandera que fue colocada con la llegada de Tomás Zambrano a la titularidad del Poder Legislativo.
Tomás Zambrano fue electo presidente del Congreso Nacional en propiedad el viernes 23 de enero y desde ahí comenzó a implementar diversos cambios, entre ellos una bandera que llamó la atención.
El color de la bandera de Honduras fue cambiado a azul marino, mientras con el gobierno de Xiomara Castro era de azul turquesa. Esto generó varios comentarios en redes sociales.
Esta bandera, ubicada de forma visible durante la instalación de la nueva legislatura, llamó la atención de los hondureños. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que se trata de una bandera Pro-Vida, símbolo de la postura del nuevo período legislativo en defensa de la vida y la familia.
Tomás Zambrano afirmó que desde el Congreso Nacional se enviará un mensaje claro a Honduras y a la comunidad internacional de que, durante los próximos cuatro años, no se atentará contra la vida ni contra lo que denominó el diseño de la familia de Dios.
“Este Congreso no va a atentar contra la vida ni contra la familia; la familia está blindada y protegida desde aquí”, explicó Zambrano durante su discurso ante el pleno legislativo.
El presidente del Congreso además dejó claro que colocar la bandera pro vida en el hemiciclo no fue casualidad, sino una señal firme basada en la fe y en valores tradicionales.
Durante los próximos cuatro años, el Congreso Nacional no promoverá ni respaldará iniciativas que se consideren contrarias a la vida o al concepto tradicional de familia.
Al emplear la expresión “la familia está blindada”, Tomás Zambrano buscó transmitir un mensaje de protección institucional y de firme compromiso político frente a debates sociales y legislativos considerados sensibles.
La bandera Pro-Vida es un símbolo utilizado por movimientos y organizaciones que promueven la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Generalmente está asociada a posturas contrarias al aborto y a iniciativas que buscan proteger lo que consideran valores tradicionales vinculados a la vida y la familia.