Gobierno de Xiomara Castro no entregará cuentas oficiales de redes a Nasry Asfura

El nuevo gobierno deberá crear nuevas cuentas gubernamentales ante el anuncio del mandato de Xiomara Castro

Las cuentas de redes sociales del gobierno saliente no serán traspasadas al nuevo mandato.

Foto: Cortesía gobierno de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante sus redes sociales, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro informó que no entregará las redes sociales a la administración entrante de Nasry Asfura.

Será este 27 de enero cuando Asfura Zablah iniciará su mandato con la toma de posesión en el Congreso Nacional (CN) a partir de las 9:00 de la mañana.

Sin embargo, su equipo de prensa deberá crear de cero las cuentas gubernamentales ya que no se dará acceso a las páginas llamadas Gobierno de Honduras.

En Facebook esta cuenta tiene más de 52 mil seguidores, mientras en X más de 125 mil seguidores y creada en 2021 tras la victoria de Xiomara Castro.

Según publicaron, las cuentas quedarán inactivas y servirán de archivo para conocer lo hecho por la presidenta Xiomara Castro.

“Aviso institucional de la Presidencia de la República de Honduras: A partir del 27 de enero de 2026, esta cuenta pasa a estado de archivo y se conserva como registro digital e histórico del Gobierno de la primera mujer Presidenta de Honduras, Xiomara Castro (2022–2026)”.

“No se realizarán nuevas publicaciones. El contenido permanecerá disponible exclusivamente para fines históricos y de consulta pública”, cita el mensaje.

El anuncio generó diversas opiniones, unos a favor y otros en contra al argumentar que es una cuenta institucional y debe pasar de gobierno en gobierno.

El último evento público de Castro es la inauguración de algunas obras en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, evento programado para las 5:00 de la tarde de este 26 de enero.

