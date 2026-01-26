Gobierno de Xiomara Castro no entregará cuentas oficiales de redes a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante sus redes sociales, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro informó que no entregará las redes sociales a la administración entrante de Nasry Asfura. Será este 27 de enero cuando Asfura Zablah iniciará su mandato con la toma de posesión en el Congreso Nacional (CN) a partir de las 9:00 de la mañana.

Sin embargo, su equipo de prensa deberá crear de cero las cuentas gubernamentales ya que no se dará acceso a las páginas llamadas Gobierno de Honduras. En Facebook esta cuenta tiene más de 52 mil seguidores, mientras en X más de 125 mil seguidores y creada en 2021 tras la victoria de Xiomara Castro. Según publicaron, las cuentas quedarán inactivas y servirán de archivo para conocer lo hecho por la presidenta Xiomara Castro.

“Aviso institucional de la Presidencia de la República de Honduras: A partir del 27 de enero de 2026, esta cuenta pasa a estado de archivo y se conserva como registro digital e histórico del Gobierno de la primera mujer Presidenta de Honduras, Xiomara Castro (2022–2026)”. “No se realizarán nuevas publicaciones. El contenido permanecerá disponible exclusivamente para fines históricos y de consulta pública”, cita el mensaje.