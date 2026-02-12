Hasta que al fin sacaron a Romeo, dónde estás que no te veo, de los más buscados

GERZON. En esas redes juran que todavía hay exfuncionarios refundidores con su cortejo de guaruras y Prados blindadas. ¿Estáis oyendo, Gerzon?

DESMADRE. La bulla es que Aníbal Ehrler ni duerme viendo cómo puercas desenreda el desmadre que le dejaron en la SIT, comenzando con los paracas cubanos, venezolanos y mucos.

TOMMY. Aprobada la Ley de Emergencia Vial en los dominios del Tommy, así es que, para Semana Santa las carreteras estarán como nalga de india. ¿Será?

JUICIO. Pasan las horas, los días, las semanas y, por los vientos que soplan, también pasarán los meses y nada de juicio político ni a Johel Zelaya ni a nadie.

CLAMOR. Entre más pasen los días y no pase nada, más se diluirán las esperanzas de la “people”, que clama por juicio político a los verdugos de la Constitución, del proceso electoral y del CNE. La intentona golpista y eso que le hicieron a las dos consejeras no puede -ni debe- quedarse así.

MAGO. El “mago Cálix” le dicen ahora a JC en el PL, porque, como el mago que hace aparecer o desaparecer al conejo en un zas, así se convirtió -en menos de 24 horas- en diputado, jefe de bancada y candidato del PL a la guayaba del CN. ¿Cómo lo hizo?

PEONES. A otro que le dicen el “mago” es a YR, porque de la nada ubicó a sus peones en el Ejecutivo y en el CN. La bulla es que, además del sub de la PGR y de la vicepresidencia del BCH, donde puso a Saúl Montes, su abogado, también le toca Banadesa.

HONDUTEL. Entre tanto, JC ya tiene haciendo calistenia a su alero DG, para que asuma la Gerencia de Hondutel y a otro ilustre para la SDE.

ROMEO. ¡Vaya, hombre! Hasta que al fin sacaron a Romeo, dónde estás que no te veo, de la lista de los más buscados, a donde lo metió Tavo Sánchez por órdenes ya saben de quién.

CASA. Ajá, y mientras los generales aquellos se pudren en Támara, la tal Isis se da el taco de no asomar el cacho a sus audiencias y le manda a decir a Rebeca que, si no es mucha molestia, le mande la sentencia absolutoria a casa.

400. Inversión de 400 millones de verdecitos, en proyectos industriales y energéticos, anuncian chinitos honkoneses en Palacio, en misa con el mini de la Presidencia.

LOMO. La Unión Europea también le está metiendo el lomo a la inversión en Honduras -ahora que se fueron los demonios- a través de sus empresas en México. Como el “papi” corrió a recibirle las credenciales a su embajador, a quien el farsante de Quique Reina le tenía tirria.