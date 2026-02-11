Cohep destaca acercamientos con el Gobierno para mejorar las condiciones del país

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, aseguró este miércoles 11 de febrero que la empresa privada y el actual Gobierno trabajarán arduamente por el desarrollo de Honduras.
“El presidente desde el año pasado, previo a ser nombrado presidente de la República, tuvo bastante acercamiento con el sector privado, así que desde el año pasado está ese compromiso, hoy se lo hemos manifestado también aquí en casa de gobierno”, expresó Gallardo.
La representante empresarial explicó que en la reunión se abordaron temas clave para mejorar el clima de inversión en el país, entre ellos la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y el acceso a financiamiento.
“En temas de inversión, ver cómo se mejoran las diferentes condiciones del país, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, acceso a financiamiento, acceso a salud", aseguró Gallardo.
Enfatizó en que "si la población no tiene acceso a un sistema de salud eficiente, esas personas tampoco pueden trabajar, no pueden desarrollar trabajos como quisiéramos todos, así que son todos los temas amplios que tiene el país en seguridad social, educación, financiamiento, seguridad jurídica, seguridad ciudadana”, detalló.
Gallardo indicó que, por ahora, el encuentro fue una conversación introductoria para plantear los principales problemas y posibles rutas de mejora.
“Ahorita ha sido una plática introductoria, general de todos los problemas que se están viviendo y de las cosas que podemos ir mejorando poco a poco para ir dándole apertura a este tema de inversiones, ver cómo la inversión nacional se fortalece, lo que tenemos en el país y ver cómo se trae también inversión extranjera”, concluyó.
Desde el sector privado señalan que el diálogo continuo será clave para generar confianza y dinamizar la economía nacional.