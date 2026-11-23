Tegucigalpa, Honduras.- Los nuevos retornos vehiculares que se construyen debajo del puente de la colonia El Prado, en el bulevar Kuwait de Tegucigalpa, estarán habilitados antes de que finalice noviembre, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Las autoridades afirmaron que el proyecto tiene como propósito reducir el congestionamiento en uno de los sectores de mayor circulación de la capital. Los trabajos contemplan la construcción de dos giros en U que permitirán a los conductores cambiar de dirección sin tener que realizar recorridos más largos o maniobras que dificulten el tránsito en la zona.

Rafael Inestroza, ingeniero encargado del proyecto, explicó que las obras se desarrollan de manera coordinada entre la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central. “Estamos trabajando en conjunto para poder dar una solución vial al congestionamiento que se genera aquí en el bulevar Kuwait, por eso estamos haciendo estos dos giros en U, precisamente aquí debajo del puente, para que sea más fácil y más eficiente la circulación”, manifestó Inestroza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo funcionarán los nuevos retornos?

Las estructuras estarán ubicadas debajo del puente de la colonia El Prado y permitirán realizar giros tanto a vehículos livianos como a equipo pesado. Uno de los movimientos que se busca facilitar es el de los conductores que se desplazan desde el sector de la Corte Suprema de Justicia y necesitan cambiar de dirección. Además, las autoridades aprovecharán el primer nivel del bulevar para habilitar giros en U, que complementarán la circulación vehicular del segundo nivel.