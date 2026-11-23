Tegucigalpa, Honduras.- El invierno llegó a su final en Honduras y las represas que abastecen de agua potable a Tegucigalpa y Comayagüela mantendrán una tendencia a la baja, debido a la disminución de las lluvias y al incremento de las horas de sol, advirtió el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
La perspectiva representa un desafío para el abastecimiento de agua en las ciudades gemelas, donde los embalses presentan comportamientos diferentes.
Para este lunes 23 de noviembre, Los Laureles registraba un 86.45% de su capacidad, mientras que La Concepción alcanzaba un 41.60%, según los datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
"La tendencia de aquí en adelante es que los niveles se mantengan un poco o bajen más rápido. En la medida en que tengamos menos nubosidad y más horas de sol, las represas descenderán más rápidamente", explicó Francisco Argeñal, director de Cenaos de Copeco.
En términos de almacenamiento, Los Laureles acumulaba 9.080 millones de metros cúbicos de agua y La Concepción, por su parte, almacenaba 15.060 millones de metros cúbicos.
El funcionario aclaró que, aunque todavía se pronostican algunas precipitaciones en diferentes regiones del territorio nacional, estas no representan condiciones suficientes para recuperar de manera significativa las reservas de agua de la capital.
"Lo que puede ayudar son este tipo de frentes fríos o vaguadas prefrontales, como la que tendremos el martes, que generan cielos nublados y algunas lluvias en el sector de La Tigra", detalló Argeñal.
Para este martes se pronostica el desplazamiento de una vaguada prefrontal hacia las regiones central y oriental, donde podrían registrarse algunas lluvias. Además, durante la tarde comenzarán a ingresar vientos del norte, como parte de los cambios en las condiciones atmosféricas, según los pronosticó Ceanos.
El miércoles por la tarde se espera el ingreso de una masa de aire frío asociada a un frente frío, fenómeno que provocará un aumento de la nubosidad y cambios en las condiciones del tiempo, principalmente en el litoral Caribe hondureño.
"Las demás condiciones únicamente provocan nubosidad y algunas lluvias ligeras que ayudan a mantener los niveles de las represas, pero no a incrementarlos", sostuvo el director de Cenaos al explicar por qué las precipitaciones previstas no modificarán sustancialmente el panorama hídrico.
Para el jueves se esperan lluvias en la zona norte, con los mayores acumulados en los departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida. Entre Puerto Cortés y La Ceiba se concentrarían las precipitaciones más importantes, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.
En sectores montañosos de Atlántida podrían acumularse cerca de 100 milímetros de lluvia, especialmente al sur del departamento, en las cercanías de Lancetilla y hacia la reserva de Texiguat. Estas precipitaciones estarán concentradas principalmente en las zonas de mayor elevación.
"En la zona norte, el día de mayores precipitaciones será el jueves. Esperamos acumulados cercanos a los 100 milímetros, especialmente en sectores montañosos de Atlántida, al sur del departamento, en las cercanías de Lancetilla y hacia la reserva de Texiguat", precisó Argeñal.
En el caso de la región central, para este lunes se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado durante la tarde. También se esperan chubascos aislados en el sector de Comayagua, principalmente el martes, asociados al desplazamiento de la vaguada prefrontal.
Para el Distrito Central, el miércoles se pronostican cielos parcialmente nublados a nublados, con posibilidades de lluvias y chubascos leves. En la zona sur también podrían presentarse algunas precipitaciones durante el desplazamiento de la vaguada previsto para el martes.
En cuanto a la temporada de lluvias, Argeñal informó que ya terminó la época y que los niveles de las represas se mantendrán o bajarán: "sí, ya terminó y lo que tenemos actualmente son algunas lluvias aisladas en las regiones central y sur del país. De hecho, con esta vaguada del martes podrían registrarse incluso chubascos en la zona sur", confirmó el especialista al ser consultado sobre el cierre de la temporada lluviosa.
Argeñal explicó que para determinar el final de la temporada lluviosa se toman en consideración los acumulados de precipitación durante períodos de cinco días. El criterio utilizado establece una referencia de 20 milímetros en ese lapso, con registros superiores a cinco milímetros diarios para considerar que continúa el invierno.
Aunque las lluvias asociadas al frente frío podrían generar precipitaciones importantes en el norte del país, las condiciones previstas para el Distrito Central no permiten anticipar una recuperación de los embalses. Por el contrario, la evaporación y la reducción de las precipitaciones mantendrán a la baja las reservas de agua.