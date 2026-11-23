Tegucigalpa, Honduras.- El invierno llegó a su final en Honduras y las represas que abastecen de agua potable a Tegucigalpa y Comayagüela mantendrán una tendencia a la baja, debido a la disminución de las lluvias y al incremento de las horas de sol, advirtió el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

La perspectiva representa un desafío para el abastecimiento de agua en las ciudades gemelas, donde los embalses presentan comportamientos diferentes.

Para este lunes 23 de noviembre, Los Laureles registraba un 86.45% de su capacidad, mientras que La Concepción alcanzaba un 41.60%, según los datos de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

"La tendencia de aquí en adelante es que los niveles se mantengan un poco o bajen más rápido. En la medida en que tengamos menos nubosidad y más horas de sol, las represas descenderán más rápidamente", explicó Francisco Argeñal, director de Cenaos de Copeco.

En términos de almacenamiento, Los Laureles acumulaba 9.080 millones de metros cúbicos de agua y La Concepción, por su parte, almacenaba 15.060 millones de metros cúbicos.

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El funcionario aclaró que, aunque todavía se pronostican algunas precipitaciones en diferentes regiones del territorio nacional, estas no representan condiciones suficientes para recuperar de manera significativa las reservas de agua de la capital.

"Lo que puede ayudar son este tipo de frentes fríos o vaguadas prefrontales, como la que tendremos el martes, que generan cielos nublados y algunas lluvias en el sector de La Tigra", detalló Argeñal.

Para este martes se pronostica el desplazamiento de una vaguada prefrontal hacia las regiones central y oriental, donde podrían registrarse algunas lluvias. Además, durante la tarde comenzarán a ingresar vientos del norte, como parte de los cambios en las condiciones atmosféricas, según los pronosticó Ceanos.