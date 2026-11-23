Tegucigalpa, Honduras.- Los niveles de almacenamiento de las represas que abastecen de agua potable al Distrito Central mantienen una tendencia a la baja, y las lluvias previstas para los próximos días no serían suficientes para recuperar las reservas, advirtió el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El comportamiento de los embalses se refleja en el último informe de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), correspondiente al domingo 22 de noviembre, que reporta a Los Laureles con el 86.69% de su capacidad y a La Concepción con el 41.73%. Aunque Los Laureles mantiene un nivel favorable de almacenamiento, La Concepción se encuentra por debajo del 50% de su capacidad, una condición descrita en el texto como de alto riesgo hídrico. Entre ambas represas acumulan 24.214 millones de metros cúbicos de agua.

“La tendencia de aquí en adelante es que los niveles se mantengan un poco o bajen más rápido. En la medida en que tengamos menos nubosidad y más horas de sol, las represas descenderán más rápidamente”, explicó Francisco Argeñal, director de Cenaos al ser consultado sobre las posibilidades de recuperación de los embalses. El reporte municipal detalla que Los Laureles almacena 9.106 millones de metros cúbicos de agua, mientras que su planta mantiene una producción de 500 litros por segundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, La Concepción registra un volumen de 15.108 millones de metros cúbicos de agua, con una producción de 850 litros por segundo. En cuanto al panorama meteorológico, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) prevé un cambio en las condiciones climáticas al inicio de la semana, con precipitaciones en diferentes regiones de Honduras. Sin embargo, estas lluvias no necesariamente modificarían la tendencia de almacenamiento de las represas. “Para este lunes se esperan lluvias en el noroccidente, norte y occidente del país, con chubascos y actividad eléctrica”, detalló Argeñal. Para el martes, el desplazamiento de una vaguada prefrontal hacia las regiones central y oriental del país favorecerá la presencia de lluvias. Además, durante la tarde comenzarán a registrarse vientos del norte, según el pronóstico meteorológico.