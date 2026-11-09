Los Laureles almacena 89.77% de agua y La Concepción está al 42.82%

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en la zona central del país no han representado un cambio significativo en los niveles de almacenamiento de las represas que abastecen al Distrito Central. Mientras Los Laureles mantiene sus reservas cerca del 90% de su capacidad, La Concepción permanece por debajo de la mitad.
Este lunes 9 de noviembre, el embalse Los Laureles registra un almacenamiento del 89.77% de su capacidad, mientras que La Concepción alcanza el 42.82%, según el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
De acuerdo con la institución, Los Laureles presenta condiciones de riesgo hídrico bajo, con un volumen almacenado de 9.429 millones de metros cúbicos de agua.
En contraste, el subsistema La Concepción permanece bajo riesgo hídrico alto, debido a que su almacenamiento apenas alcanza el 42.82% de su capacidad, equivalente a 15.502 millones de metros cúbicos.
Trasvase de agua entre las represas
Para fortalecer las reservas de La Concepción, la UMAPS mantiene un caudal de trasvase de 236 litros por segundo desde Los Laureles, una operación que permite trasladar agua entre ambos subsistemas.
Actualmente, la estación de producción de Los Laureles procesa actualmente 500 litros por segundo, mientras que la planta de tratamiento de La Concepción reporta una producción de 850 litros por segundo.
El trasvase de agua constituye una de las medidas operativas para aprovechar las reservas disponibles y contribuir al abastecimiento de los hogares capitalinos, especialmente ante las condiciones de almacenamiento que presenta La Concepción.
Pronóstico de lluvias para la zona central
Por otra parte, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para la tarde de este lunes se prevé el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y el mar Caribe.
Esta condición favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles dispersos, con precipitaciones de intensidad moderada en algunos sectores del suroccidente y la zona central del país, acompañadas de actividad eléctrica aislada. Para las regiones oriental y sur se pronostican lluvias débiles y aisladas.
A pesar de estas condiciones lluviosas, las precipitaciones previstas no representan una garantía de recuperación significativa para las represas que abastecen a la capital, por lo que los niveles de almacenamiento continúan bajo vigilancia ante la necesidad de garantizar el suministro de agua potable a los hogares del Distrito Central.