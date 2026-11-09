Los Laureles almacena 89.77% de agua y La Concepción está al 42.82%

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en la zona central del país no han representado un cambio significativo en los niveles de almacenamiento de las represas que abastecen al Distrito Central. Mientras Los Laureles mantiene sus reservas cerca del 90% de su capacidad, La Concepción permanece por debajo de la mitad.

Este lunes 9 de noviembre, el embalse Los Laureles registra un almacenamiento del 89.77% de su capacidad, mientras que La Concepción alcanza el 42.82%, según el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

De acuerdo con la institución, Los Laureles presenta condiciones de riesgo hídrico bajo, con un volumen almacenado de 9.429 millones de metros cúbicos de agua.

En contraste, el subsistema La Concepción permanece bajo riesgo hídrico alto, debido a que su almacenamiento apenas alcanza el 42.82% de su capacidad, equivalente a 15.502 millones de metros cúbicos.