Unos 30 talleres identificados por desmantelar carros y motos robadas a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 30 talleres automotrices han sido identificados, en el presente año, por estar vinculados y al servicio de organizaciones criminales, para desmantelar, modificar y comercializar vehículos robados, y sus piezas, en el "mercado negro".

De acuerdo con información ventilada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al menos res bandas delictivas dedicadas a este tipo de ilícitos, fueron plenamente reseñadas y sacadas de cirulación por parte de este ente policial.

Además, se pudo debilitar la parte operativo de otras dos estructuras delincuenciales, mediante la captura de varios de sus integrantes, vinculados a este accionar delictivo.