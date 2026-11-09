Unos 30 talleres identificados por desmantelar carros y motos robadas a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 30 talleres automotrices han sido identificados, en el presente año, por estar vinculados y al servicio de organizaciones criminales, para desmantelar, modificar y comercializar vehículos robados, y sus piezas, en el "mercado negro".
De acuerdo con información ventilada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al menos res bandas delictivas dedicadas a este tipo de ilícitos, fueron plenamente reseñadas y sacadas de cirulación por parte de este ente policial.
Además, se pudo debilitar la parte operativo de otras dos estructuras delincuenciales, mediante la captura de varios de sus integrantes, vinculados a este accionar delictivo.
Como resultado, se han capturado en 2026, a proximadamente 50 personas por el delito de robo de vehículos de cuatro ruedad, y motocicletas, así como al tráfico y comercialización ilegal de sus componentes.
Redes sociales
Las investigaciones establecen que las partes de los automotores eran distribuidas en diferentes puntos del territorio nacional, tanto en el "mercado negro", como mediante plataformas digitales y redes sociales, utilizadas para ofrecer estas.
Estas acciones forman parte de una estrategia de investigación y operatividad policial que busca ubicar y desarticular las redes criminales que se lucran del robo de vehículos, afectando el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía.