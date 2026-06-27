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DPI desarticula banda criminal “Los Mecánicos” dedicada al robo de motocicletas en Choluteca

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a los tres integrantes de la estructura criminal dedicada al roto de motocicletas

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 11:46
DPI desarticula banda criminal “Los Mecánicos” dedicada al robo de motocicletas en Choluteca

Los tres integrantes de la banda criminal, conocida como "Los Mecánicos", fueron capturados por agentes de la DPI en Choluteca acusados de cometer el delito de robo de motocicletas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Tres integrantes de una banda criminal dedicada al robo de motocicletas fueron capturados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Choluteca.

Durante varios meses los agentes de la DPI iniciaron las investigaciones sobre la banda criminal denominada "Los Mecánicos", la que era integrada por tres delincuentes, quienes se dedicaban al robo de motocicletas en el municipio de Choluteca.

De acuerdo al informe policial, el modo de delinquir consistía durante el día en ubicar a las víctimas mientras se desplazaban a sus jornadas de trabajo y así en horas de la noche o en la madrugada, darles seguimiento para quitarles las motocicletas mediante acciones de violencia e intimidación.

Según investigaciones de los equipos de la Dirección Policial de Investigaciones, la banda de atracadores operan en las salidas hacia los municipios de Marcovia, San Marcos de Colón y El Triunfo.

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Los detenidos fueron identificados por los agentes con los alias de "El Patudo” de 32 años, residente en la colonia Chorotega de Choluteca, y es el cabecilla del grupo delincuencial, encargado de coordinar todas las acciones delictivas y los medios que utilizaban para cometer los robos.

Además, fueron capturados alias “El Demente”, de 19 años, residente en el barrio Iztoca de Choluteca, quién tenía el rol de darle vigilancia y seguimiento a las víctimas.

Y alias “El Chele”, de 21 años, residente en el barrio Brisas del Río en Choluteca, quién tenía el rol de darle vigilancia y seguimiento a las víctimas que habían sido identificadas para despojarlas de las motocicletas.

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De acuerdo con las investigaciones los detenidos operaban desde talleres mecánicos ubicados en Choluteca, donde se encargan de desmantelar las motocicletas para vender sus partes por separado o restaurarlas.

Al momento de la detención se les decomisó un vehículo tipo turismo, dos motocicletas y tres teléfonos celulares, evidencias constitutivas del delito y fueron remitidas al Ministerio Público.

Los detenidos fueron enviados al Juzgado Seccional de Letras por suponerlos responsables de cometer el delito de robo con intimidación o violencia en perjuicio de testigos protegidos.

Las autoridades de la Policía Nacional hacen un llamado a población que es víctima de la delincuencia que interponga las denuncia para realizar las investigaciones e identificar y capturar a las personas que se dedican a cometer actos ilícitos.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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