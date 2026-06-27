DPI desarticula banda criminal “Los Mecánicos” dedicada al robo de motocicletas en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.-Tres integrantes de una banda criminal dedicada al robo de motocicletas fueron capturados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Choluteca.

Durante varios meses los agentes de la DPI iniciaron las investigaciones sobre la banda criminal denominada "Los Mecánicos", la que era integrada por tres delincuentes, quienes se dedicaban al robo de motocicletas en el municipio de Choluteca.

De acuerdo al informe policial, el modo de delinquir consistía durante el día en ubicar a las víctimas mientras se desplazaban a sus jornadas de trabajo y así en horas de la noche o en la madrugada, darles seguimiento para quitarles las motocicletas mediante acciones de violencia e intimidación.

Según investigaciones de los equipos de la Dirección Policial de Investigaciones, la banda de atracadores operan en las salidas hacia los municipios de Marcovia, San Marcos de Colón y El Triunfo.