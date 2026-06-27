Hacinamiento, falta de acceso a justicia, salud y malos tratos afecta a privados de libertad

Tegucigalpa, Honduras.-El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) atendió 414 quejas por supuestas vulneraciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad durante 2025, y 132 quejas en lo que va de 2026. Así lo dio a conocer Guadalupe Silva, Coordinadora de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh, quien mostró preocupación por los incidentes que se registran en los centros penales de Honduras.

"Tenemos quejas por la falta de acceso a la justicia, a la salud, por abusos contra la integridad de las personas privadas de libertad, por la alimentación, el acceso al agua en los centros penitenciarios, situaciones que vienen a incrementar los problemas de salud en toda la población penitenciaria", dijo Silva. La funcionaria señaló que "el hacinamiento persiste en al menos once centros penitenciarios del país, situación que se agravó por los traslados masivos y el cierre de centros en 2025". “Esto llevó al desarraigo de las personas privadas de libertad y seguimos con esta situación”, explicó Guadalupe Silva.

En Honduras, se estima hay una sobrepoblación que supera las 3,000 personas privadas de libertad en, al menos, once centros penales entre los cuales están: el de Támara en Francisco Morazán, Morocelí y Danlí en El Paraíso, El Progreso y Olanchito en Yoro, entre otros. Según la funcionaria del Conadeh "la situación es grave principalmente para personas con discapacidad psicosocial que están mezcladas con el resto de la población, sin separación ni tratamiento". "Actualmente hay personas con discapacidad psicosocial que enfrentan una serie de problemas que van desde su disgregación en módulos de los diferentes centros penitenciarios, el sistema de salud no está mandando los medicamentos que ellos requieren para controlar la enfermedad que padecen", destacó Silva.