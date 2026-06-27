Anthony Xavier González, el médico hondureño que salva vidas tras terremoto en Venezuela

Conozca más sobre el médico hondureño Anthony Xavier González Ortega, que está ayudando a salvar vidas en Venezuela, azotada por devastadores terremotos.
González Ortega es médico general, médico forense y actualmente cursa una especialización en Traumatología, una rama de la medicina enfocada en el diagnóstico y tratamiento de lesiones de los huesos, articulaciones, músculos y tejidos ocasionadas por accidentes o eventos de gran impacto.
Desde que se produjo la emergencia en Venezuela, el profesional hondureño se integró a los equipos que brindan asistencia a las personas lesionadas, colaborando en la atención de víctimas que han resultado heridas tras el colapso de viviendas, edificios e infraestructura.
En redes sociales han circulado mensajes de reconocimiento hacia el médico catracho, destacando su compromiso con la vida y su disposición de poner sus conocimientos al servicio de quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Venezuela.
Su labor ha sido resaltada como un ejemplo del profesionalismo de los hondureños en el extranjero, quienes, desde diferentes áreas, contribuyen en misiones humanitarias y responden al llamado cuando ocurre una tragedia.
La participación de Anthony Xavier González Ortega también refleja la importancia del personal especializado en traumatología durante este tipo de desastres, debido a que gran parte de los sobrevivientes presentan fracturas, aplastamientos y lesiones musculoesqueléticas que requieren atención inmediata para salvar extremidades e incluso la vida.
Su entrega ha sido motivo de orgullo para familiares, amigos y habitantes de El Guante, Cedros, quienes han expresado su admiración por el trabajo que realiza en medio de una emergencia internacional, representando dignamente a Honduras con vocación, profesionalismo y espíritu humanitario.
El desastre en Venezuela ocurrió el pasado 24 de junio, cuando dos poderosos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el centro-norte del país con apenas segundos de diferencia. Los sismos provocaron el colapso de cientos de edificios, afectaron hospitales, carreteras y servicios básicos, siendo el estado de La Guaira y la ciudad de Caracas algunas de las zonas más golpeadas.
Las labores de búsqueda y rescate continúan varios días después de la tragedia. Equipos nacionales e internacionales trabajan entre los escombros para localizar sobrevivientes, mientras miles de personas permanecen desplazadas y requieren atención médica, alimentos, agua potable y refugio temporal.
Diversos países han enviado brigadas de rescate, médicos y ayuda humanitaria para apoyar las operaciones, y el hondureño Anthony Xavier no se ha quedado atrás.