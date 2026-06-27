Anthony Xavier González, el médico hondureño que salva vidas tras terremoto en Venezuela

El desastre en Venezuela ocurrió el pasado 24 de junio, cuando dos poderosos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el centro-norte del país con apenas segundos de diferencia. Los sismos provocaron el colapso de cientos de edificios, afectaron hospitales, carreteras y servicios básicos, siendo el estado de La Guaira y la ciudad de Caracas algunas de las zonas más golpeadas.