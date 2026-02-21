Trasladan a 40 privados de libertad del módulo de máxima seguridad en Támara a Ilama y Morocelí

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de cuarenta privados de libertad que permanecían recluidos en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), fueron trasladados a los centros penales ubicados en Ilama, Santa Bárbara y Morocelí, El Paraíso. A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario dio a conocer a los familiares de las personas privadas de libertad que 29 fueron trasladados y reubicados en el centro penal en Ilama conocido como “El Pozo” y once fueron enviados al centro penal en Morocelí conocido como “La Tolva”.

Hay que recordar que el Instituto Nacional Penitenciario es el ente responsable de la guarda y custodia de las personas privadas de libertad, a quienes les debe respetar los derechos fundamentales y garantizar condiciones de vida dignas, seguras y adecuadas para el correcto proceso de rehabilitación, reeducación y reinserción de la población penitenciaria. La Ley del Sistema Penitenciario Nacional faculta al Director Nacional del INP a regular la distribución y el traslado de la población privada de libertad que cumple penas en los centros penitenciarios a nivel nacional, conforme a lo que establece la ley.