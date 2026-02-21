  1. Inicio
Trasladan a 40 privados de libertad del módulo de máxima seguridad en Támara a Ilama y Morocelí

El traslado de los privados de libertad se realizó bajo un dispositivo de seguridad y respetando los derechos humanos de los reos que fueron reubicados

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 13:26
Desde horas muy tempranas de este sábado, fueron trasladados los 40 privados de libertad desde Támara a Ilama y Morocelí, por parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de cuarenta privados de libertad que permanecían recluidos en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), fueron trasladados a los centros penales ubicados en Ilama, Santa Bárbara y Morocelí, El Paraíso.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario dio a conocer a los familiares de las personas privadas de libertad que 29 fueron trasladados y reubicados en el centro penal en Ilama conocido como “El Pozo” y once fueron enviados al centro penal en Morocelí conocido como “La Tolva”.

Hay que recordar que el Instituto Nacional Penitenciario es el ente responsable de la guarda y custodia de las personas privadas de libertad, a quienes les debe respetar los derechos fundamentales y garantizar condiciones de vida dignas, seguras y adecuadas para el correcto proceso de rehabilitación, reeducación y reinserción de la población penitenciaria.

La Ley del Sistema Penitenciario Nacional faculta al Director Nacional del INP a regular la distribución y el traslado de la población privada de libertad que cumple penas en los centros penitenciarios a nivel nacional, conforme a lo que establece la ley.

El traslado de los 40 privados de libertad se realizó cumpliendo la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos.

Asimismo, cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias para la protección de la integridad física de ellos, al momento en que se llevó a cabo la operación de traslado de las personas privadas de libertad.

Los familiares que deseen saber a qué centro penal fueron enviadas las personas privadas de libertad pueden comunicarse al call center del Instituto Nacional Penitenciario, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde de lunes a domingo, y pueden marcar al número de teléfono 2262-0148 en donde recibirán la orientación que soliciten.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

