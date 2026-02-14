Trasladan a 20 reos desde el penal de El Progreso hacia La Tolva, en Morocelí

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de 20 convictos fue trasladado la madrugada de este sábado, de manera definitiva, desde el Centro Penal de El Progreso, en el departamento de Yoro, hacia la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso.
La reubicación de los 20 reclusos, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), es en cumplimiento a una resolución emitida por la autoridad competente, después de un análisis realizado por el propio INP y la Mesa Técnica de Desinternamiento de Centros Penitenciarios.
La operación de remoción de los reos se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad por parte de efectivos militares, que son los que tienen el control del sistema penitenciario, con el objetivo de garantizar la integridad física de las personas trasladadas, así como del personal penitenciario.
Las autoridades notificaron que el procedimiento se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos en el sistema penitenciario nacional, priorizando el respeto irrestricto a los derechos humanos de los privados de libertad.
Seguridad pertinente
El traslado contó con el acompañamiento operativo de equipos especializados de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) del Instituto Nacional Penitenciario (INP), para asegurar condiciones adecuadas durante el desplazamiento.
Asimismo, se confirmó que los 20 internos fueron recibidos en el reclusorio de Morocelí, bajo los lineamientos penitenciarios correspondientes a ese centro penal, garantizando su seguridad y condiciones adecuadas de privación de libertad.
Esta acción responde a las disposiciones legales orientadas a fortalecer la gestión penitenciaria y preservar la seguridad dentro de los centros de detención, reiterando el compromiso institucional con el cumplimiento de la ley y el respeto a la dignidad humana.
Su reubicación es en busca de una mayor seguridad en cada una de las cárceles y la reclasificación de acuerdo a la peligrosidad de los presos recluidos en ellas.
En el país funcionan 21 centros penales, en los que están internos aproximadamente 19 reos a nivel nacional; cifras que fluctúan de forma permanente.