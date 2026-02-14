Trasladan a 20 reos desde el penal de El Progreso hacia La Tolva, en Morocelí

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de 20 convictos fue trasladado la madrugada de este sábado, de manera definitiva, desde el Centro Penal de El Progreso, en el departamento de Yoro, hacia la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso.

La reubicación de los 20 reclusos, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), es en cumplimiento a una resolución emitida por la autoridad competente, después de un análisis realizado por el propio INP y la Mesa Técnica de Desinternamiento de Centros Penitenciarios.

La operación de remoción de los reos se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad por parte de efectivos militares, que son los que tienen el control del sistema penitenciario, con el objetivo de garantizar la integridad física de las personas trasladadas, así como del personal penitenciario.