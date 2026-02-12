INP permitirá visitas del 13 al 16 de febrero: ¿en qué centros penitenciarios?

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunció que reactivó visitas conyugales y familiares desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero de 2026, en 21 cárceles del país, bajo algunas medidas para evitar aglomeraciones.
La institución dio a conocer a través de sus canales oficiales que garantizarán que se respeten los derechos tanto de los privados de libertad como también de sus visitantes.
Para facilitar la organización, las autoridades dividieron las visitas en dos modalidades: familiares y conyugales. La modalidad familiar se permitirá en varias cárceles incluyendo Támara, PNFAS, Yoro, Gracias, Copán, Choluteca, Marcala, Tela, Puerto Lempira, La Paz (solo el sábado), Olanchito, Juticalpa (solo sábado), Danlí (solo domingo), El Porvenir (solo domingo) y Nacaome.
En cambio, las visitas conyugales se realizarán en centros como Ocotepeque, El Progreso, Siria, Comayagua, Ilama y Morocelí, desde el viernes hasta el lunes, además de Puerto Lempira, Choluteca, Danlí, El Porvenir, Nacaome, Olanchito, Juticalpa y La Paz en diferentes días.
Requisitos
El INP informó que los visitantes deberán portar su Documento Nacional de Identificación (DNI) para acceder a las visitas familiares. En el caso de las visitas conyugales, además del DNI, se requiere presentar el carné vigente o vencido del cónyuge o pareja.
Para quienes realicen su primera visita, será necesario además presentar el acta de matrimonio y gestionar el carné ante el Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI), trámite que el INP confirmó como gratuito.
El ingreso de menores también fue habilitado, siguiendo las instrucciones. Ahora, los hijos e hijas de las personas privadas de libertad podrán participar en las visitas en todos los centros del país, "buscando fortalecer los lazos familiares".
El INP recordó que cada visitante debe llevar la porción de comida que consumirán durante la visita, a fin de evitar aglomeraciones y mantener el orden.
Además, advirtió que cualquier alteración del orden provocará la suspensión inmediata e indefinida de las visitas, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.