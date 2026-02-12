INP permitirá visitas del 13 al 16 de febrero: ¿en qué centros penitenciarios?

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunció que reactivó visitas conyugales y familiares desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero de 2026, en 21 cárceles del país, bajo algunas medidas para evitar aglomeraciones. La institución dio a conocer a través de sus canales oficiales que garantizarán que se respeten los derechos tanto de los privados de libertad como también de sus visitantes.

Para facilitar la organización, las autoridades dividieron las visitas en dos modalidades: familiares y conyugales. La modalidad familiar se permitirá en varias cárceles incluyendo Támara, PNFAS, Yoro, Gracias, Copán, Choluteca, Marcala, Tela, Puerto Lempira, La Paz (solo el sábado), Olanchito, Juticalpa (solo sábado), Danlí (solo domingo), El Porvenir (solo domingo) y Nacaome. En cambio, las visitas conyugales se realizarán en centros como Ocotepeque, El Progreso, Siria, Comayagua, Ilama y Morocelí, desde el viernes hasta el lunes, además de Puerto Lempira, Choluteca, Danlí, El Porvenir, Nacaome, Olanchito, Juticalpa y La Paz en diferentes días.

Requisitos