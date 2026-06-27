Aeronave privada sufre incidente al aterrizar en Toncontín; el segundo en un mes

Tegucigalpa, Honduras.-Una aeronave privada sufrió un incidente la noche del viernes durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, luego de que una de las llantas del tren de aterrizaje presuntamente estallara al momento de hacer contacto con la pista. Se trata del segundo incidente de este tipo en un mes.
El percance obligó a activar los protocolos de emergencia dentro de la terminal aérea, mientras personal brindó asistencia a la tripulación y facilitar el retiro de la aeronave de la pista. De manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas.
Como consecuencia del incidente, las operaciones de aterrizaje fueron suspendidas momentáneamente, lo que habría obligado a otra aeronave -que tenía previsto arribar a Toncontín- a postergar su aterrizaje hasta que la pista volvió a estar habilitada.
Aunque las autoridades aeroportuarias no han oficializado las causas del incidente, de manera preliminar se maneja que el estallido de una de las ruedas del tren de aterrizaje habría ocurrido al tocar la pista debido a que este se encuentra en mal estado.
El hecho vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de la pista de aterrizaje de Toncontín, escenario de un incidente similar ocurrido el pasado 29 de mayo, donde otra aeronave también sufrió el estallido de una rueda al caer en un bache.
Sobre este tema, el experto en aeronáutica y exsubdirector de Aeronáutica Civil, Pavel Espinal, recordó que desde 2021 existe un mandato oficial para intervenir la infraestructura del aeropuerto. Según explicó en declaraciones brindadas al noticiero TN5, mediante el Decreto PCM-099-2021 se ordenó la elaboración de un informe técnico sobre el estado de la terminal aérea.
El documento en cuestión planteaba desde ese momento la intervención de manera urgente la reparación del pavimento de la pista, la señalización horizontal, los sistemas de iluminación, las franjas de seguridad, el pavimento de las calles de rodaje, la plataforma de estacionamiento de aeronaves, el sistema de drenaje y otras áreas no pavimentadas.
El especialista indicó que estas obras tenían como propósito garantizar la continuidad de las operaciones de vuelos nacionales y regionales, además de mantener la capacidad operativa del aeropuerto, pero con el paso del tiempo la situación se ha ido empeorando, dejando como muestra los dos incidentes recientes.
Asimismo, recordó que el mismo decreto establece que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) debe destinar recursos para ejecutar las obras y el equipamiento necesarios para el adecuado funcionamiento de Toncontín.