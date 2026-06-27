Aeronave privada sufre incidente al aterrizar en Toncontín; el segundo en un mes

Tegucigalpa, Honduras.-Una aeronave privada sufrió un incidente la noche del viernes durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, luego de que una de las llantas del tren de aterrizaje presuntamente estallara al momento de hacer contacto con la pista. Se trata del segundo incidente de este tipo en un mes. El percance obligó a activar los protocolos de emergencia dentro de la terminal aérea, mientras personal brindó asistencia a la tripulación y facilitar el retiro de la aeronave de la pista. De manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas. Como consecuencia del incidente, las operaciones de aterrizaje fueron suspendidas momentáneamente, lo que habría obligado a otra aeronave -que tenía previsto arribar a Toncontín- a postergar su aterrizaje hasta que la pista volvió a estar habilitada.

Aunque las autoridades aeroportuarias no han oficializado las causas del incidente, de manera preliminar se maneja que el estallido de una de las ruedas del tren de aterrizaje habría ocurrido al tocar la pista debido a que este se encuentra en mal estado. El hecho vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de la pista de aterrizaje de Toncontín, escenario de un incidente similar ocurrido el pasado 29 de mayo, donde otra aeronave también sufrió el estallido de una rueda al caer en un bache.