Estas son las regiones de Honduras donde lloverá este sábado 27 de junio

El ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y los remanentes de una onda tropical provocarán lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en varias regiones de Honduras durante este sábado 27 de junio, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y afectarán principalmente las regiones occidental, oriental, norte y algunos sectores del centro del territorio nacional.
Las autoridades meteorológicas explicaron que las condiciones atmosféricas serán generadas por vientos del este y noreste que continúan transportando abundante humedad desde el mar Caribe hacia el país, favoreciendo la formación de nubosidad y lluvias durante la tarde y la noche.
Entre las zonas con mayores probabilidades de precipitaciones figuran los departamentos de Cortés, Atlántida, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Olancho y sectores de Francisco Morazán, donde podrían registrarse lluvias intermitentes y tormentas eléctricas aisladas.
Según las proyecciones de Cenaos, el departamento de Cortés podría registrar los mayores acumulados de lluvia, alcanzando hasta 40 milímetros en algunos sectores, incluyendo áreas cercanas a San Pedro Sula.
La actividad eléctrica asociada a estas condiciones atmosféricas podría presentarse principalmente en Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Atlántida, Copán y Cortés, por lo que las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta ante posibles tormentas repentinas.
En contraste, las regiones del sur del país continuarán registrando condiciones predominantemente secas, con poca probabilidad de lluvia y temperaturas elevadas durante gran parte del día.
El calor seguirá siendo uno de los principales factores climáticos en Honduras. Los departamentos de Valle y Choluteca podrían alcanzar temperaturas máximas de hasta 39 grados centígrados, convirtiéndose nuevamente en las zonas más cálidas del territorio nacional.
Por su parte, Francisco Morazán experimentará temperaturas máximas cercanas a los 30 grados y mínimas de 20, mientras que en Cortés se prevén máximas de 33 grados y mínimas de 24 grados centígrados.
Las condiciones más frescas continuarán registrándose en Intibucá, donde se esperan temperaturas máximas alrededor de los 24 grados y mínimas cercanas a los 16 grados centígrados.
Respecto al estado del mar, Cenaos informó que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre los 2 y 4 pies de altura, aunque en sectores de Islas de la Bahía podría alcanzar hasta los 6 pies.
En el Golfo de Fonseca, las olas oscilarán entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.